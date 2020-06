Deportan a joven 'dreamer' que había demandado a ICE por negarle la renovación de su permiso de DACA

“Para nosotros no es nada más que represalias por el activismo y por la demanda que entabló mi hermano a ICE y al departamento de Seguridad Nacional para que no saquen a la luz las atrocidades que cometen en nuestras comunidades”, dijo Miguel López, hermano del joven 'dreamer'.

Permaneció nueve meses detenido

“La carta de rechazo fue muy breve y se basaron en violaciones menores de tráfico y si verificas en los récords de la ciudad de Chicago ni siquiera aparecen”, explicó Allison Heinen, la abogada de Beto, que trabaja para la organización Beyond Legal Aid. “Estos delitos no califican para ser elegible o no para DACA”.