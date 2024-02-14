ICE considera realizar liberaciones masivas de inmigrantes tras el fracaso del proyecto de ley en el Senado, según reporte

Video Rescatan a 11 migrantes hispanos, entre ellos seis niños, que desafiaban el frío y las corrientes del río Bravo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para retener detenidos tras el fracaso del proyecto de ley de seguridad fronteriza en el Senado, según funcionarios de la agencia citados por The Washington Post.

El proyecto bipartidista, que naufragó en gran parte por la oposición de los senadores republicanos, habría eliminado un déficit presupuestario de 700 millones de dólares a la agencia al proporcionar 6,000 millones de dólares adicionales para reforzar sus operaciones.

La desaparición del proyecto llevó a los funcionarios de ICE a poner en circulación una propuesta interna para ahorrar dinero mediante la liberación de miles de detenidos y la reducción de los niveles de detención de 38,000 camas a 22,000, todo lo contrario a los aumentos que han pedido los republicanos aunque votaron en contra de la iniciativa de ley.

El reporte del Post se conoce justo después de que los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron someter a un proceso de impeachment al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al que acusan de la situación crítica que se registra en la frontera sur.

El expresidente Donald Trump, favorito de los republicanos en la campaña presidencial de 2024, se jactó de haber influido para que los legisladores conservadores bloquearan el proyecto de ley fronteriza.

Con el déficit presupuestario de ICE por el orden de los $700 millones -el mayor que ha enfrentado la agencia en los últimos tiempos- junto a la propuesta de liberaciones masivas de inmigrantes que está considerando la agencia, el escenario luce complicado para el gobierno de Biden hacia la primavera cuando suelen aumentar los cruces ilegales.

El déficit histórico de ICE

Para cubrir el déficit el Departamento de Seguridad Nacional podría reprogramar las partidas presupuestarias de la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte y otras agencias, pero puede ser una operación complicada y sometida a mucho escrutinio, dice el reporte del Post.

Los funcionarios consultados para el reporte dijeron que buena parte del ahorro podría provenir a través de la liberación masiva de detenidos.

Erin Heeter, portavoz del DHS citado en el reporte, se quejó de que el Congreso ha "infrafinanciado crónicamente" el dinero de la agencia destinado a las "misiones vitales del departamento en la frontera suroeste".

Afirmó que el rechazo al proyecto bipartidista en el Senado "pondrá en riesgo las actuales operaciones de remoción del DHS".

"Una reducción en las operaciones de ICE dañaría significativamente la seguridad fronteriza, la seguridad nacional y la seguridad pública", agregó Heeter.

A pesar de las quejas de los republicanos sobre la situación fronteriza, se ha registrado una disminución estacional de ingresos ilegales debido a la intensificación de la aplicación de la ley, según Troy Miller, comisario en funciones de la agencia.