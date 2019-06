Cuando un familiar se pierde en el desierto, un drama cotidiano que se sufre a la distancia

En el localizador de detenidos de ICE no aparece José Danilo. Quizás dio un nombre falso, como hacen muchos migrantes para no afectar su récord criminal, o quizás no está ahí. A pedido de Univision Noticias, la dependencia tampoco encontró al hondureño basada en la información que ofrece su familia. ICE pide un número de identificación de caso (A#), que por supuesto no tienen sus parientes.