El otro peligro de cruzar por el desierto: el acecho de los traficantes de 'El Mayo' Zambada y sus enemigos

Los 'Bajadores', la banda que roba droga en el desierto

Como si no fuesen suficientes los riesgos en ese territorio que se volvió un cementerio no oficial de migrantes, la zona también es frecuentada por ladrones de droga que operan en el lado estadounidense. Les apodan 'Bajadores' y son hombres fuertemente armados que trabajan de manera independiente.

Los ataques de los pistoleros del cartel

El sur de Arivaca ya no es una zona tan activa, pero las autoridades no bajan la guardia, manteniendo retenes en las carreteras locales. Una de las pocas vialidades pavimentadas es la Arivaca Road, que corre paralela a la valla fronteriza y conecta con la interestatal 19, la cual va de Nogales a Tucson.

Un hombre que dijo ser un “burrero” contó a Univision Arizona a principios de 2018 que literalmente se juegan la vida llevando marihuana a su espalda. “Si no tenemos pruebas de que nos la quitaron, pues no las cobran (…) Han matado a varios por eso. No comprueban qué pasó con la droga. Ellos no quieren perder”, confesó. “Por seguridad de uno pides que te dejen a uno de confianza de ellos (del cartel). Si el gobierno no reporta que agarró la mercancía, ellos creen que tú te la estás robando”.