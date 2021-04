Estas son las consecuencias legales si pagas a un 'coyote' por traer a un niño a Estados Unidos

A finales de marzo, la Patrulla Fronteriza dijo que esperan tener bajo su custodia a más de 16,000 Menores No Acompañados (UAC), un récord para ese mes en al menos 10 años. En febrero se registraron cerca de 9,300 y, en enero, la cifra de detenciones alcanzó los 5,700.

Por su parte, la Casa Blanca teme que en el año fiscal 2021, que finaliza el 30 de septiembre, marce un récord no solo de UAC, sino de detenciones de adultos y unidades familiares, y también de expulsiones inmediatas por la pandemia del coronavirus (bajo el Título 42) y deportaciones por razones de inadmisibilidad (bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos).

La pregunta que surge en medio de esta crisis —que la Casa Blanca no reconoce como tal sino se refiere a ella como un ‘problema grave’— es si quienes pagan a un ‘coyote’ o traficante de personas por traer un hijo saben que el Código de Estados Unidos (US CODE) lo define como un crimen y, en caso de ser acusada una persona y hallada culpable, se condenada a una pena de cárcel de no mayor a los 10 años la primera vez.