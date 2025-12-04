A quiénes afecta y a partir de cuándo la reducción de la validez de permisos de trabajo anunciada por el gobierno de Trump

Video Gobierno de Trump suspende todas las decisiones sobre peticiones de asilo tras el ataque en DC

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves una nueva medida para reducir la duración de permisos de trabajo en Estados Unidos para varias categorías de inmigrantes.

El cambio, que fue dado a conocer por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), limita la validez de los llamados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

La noticia causó inquietud y dudas entre la población afectada, en un momento en el que el gobierno está adoptando numerosas restricciones migratorias, motivadas especialmente por el ataque a dos guardias nacionales en Washington DC por parte de un asilado afgano la semana pasada.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la más reciente restricción migratoria ordenada por Trump.

¿A qué grupos de inmigrantes afecta la nueva duración de los permisos de trabajo?

La medida está dirigida a personas admitidas como refugiadas, a las que se les haya concedido asilo, una suspensión de deportación o expulsión o que tengan solicitudes de asilo o suspensión de expulsión pendientes.

También incluye a aquellos que tengan solicitudes de ajuste de estatus pendientes según la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) 245; y a quienes cuentan con solicitudes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o exención pendientes según la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (INA).

¿Cuál será la nueva duración de los permisos de trabajo para estas categorías?

El período máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación pasará a ser de 18 meses.

¿Cuál era la duración de los permisos de trabajo hasta ahora?

Durante los últimos dos años, la validez máxima de las autorizaciones de empleo para estos grupos era de cinco años, por lo que la nueva medida supone una drástica reducción.

Antes, se otorgaba este permiso por un máximo de dos años para estas mismas categorías.

PUBLICIDAD

¿Cuándo entra en vigor la medida?

El anuncio para estas categorías entra en vigor a partir de este mismo viernes, por lo que afecta a cualquier extranjero con solicitudes de autorización de empleo pendientes o presentadas desde el 5 de diciembre.

¿Por qué realizó este cambio migratorio el gobierno estadounidense?

El gobierno asegura que el objetivo de reducir los períodos máximos de validez de estos permisos hará que se tengan que investigar de manera más frecuente a los inmigrantes que solicitan autorización para trabajar en el país.

“Verificar a un extranjero con mayor frecuencia permitirá al USCIS disuadir el fraude y detectar a extranjeros con posibles intenciones perjudiciales para que puedan ser procesados para su deportación de EEUU”, se lee en el anuncio de USCIS.

Según su director, Joseph Edlow, “reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en EEUU no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.

“Tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestro país por un extranjero admitido en este país por el gobierno anterior, queda aún más claro que USCIS debe realizar una investigación frecuente de los extranjeros”, agregó.

Mira también: