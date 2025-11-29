El afgano acusado por el ataque contra guardias nacionales en DC pasó revisiones de seguridad por más de una década

Video Acusan de asesinato en primer grado al sospechoso de balear a miembros de la Guardia Nacional en DC

El hombre afgano acusado por el ataque a dos guardias nacionales en Washington DC pasó distintos chequeos de seguridad realizados por autoridades de Estados Unidos al menos desde 2011, refiere un reporte de CNN que cita a fuentes relacionadas con la información.

Los investigadores del caso aún no han establecido los motivos claros del tiroteo. Pero el presidente Donald Trump ya lo ha usado para justificar un endurecimiento de su campaña contra la inmigración, al exigir a las agencias federales una revisión exhaustiva de las residencias legales permanentes de personas de 19 países —entre ellos, Afganistán—, un freno a la emisión de visas para afganos y la suspensión temporal de las decisiones sobre peticiones de asilo.

PUBLICIDAD

Según reportes, el presunto atacante de DC entró en 2021 bajo la figura de un 'parole' tras la retirada estadounidense de Afganistán, solicitó asilo en 2024 y esta protección le fue otorgada recientemente, durante el gobierno de Trump. Ahora avanzaba en una petición de residencia permanente. En cada proceso hay un chequeo riguroso del aplicante.

Funcionarios de Trump —y el mismo presidente— han asegurado que el ataque se debe una falla en la investigación de los antecedentes. Rahmanullah Lakanwal fue uno de los casi 200,000 afganos admitidos por Estados Unidos tras su retirada de ese país y en el marco de programas diseñados para permitir el reasentamiento de personas que contribuyeron con el Ejército en sus investigaciones y operaciones de inteligencia.

Según un reporte de CNN, los primeros chequeos a este hombre fueron realizados en 2011 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para quien trabajó en una unidad élite de contraterrorismo. Estas revisiones permitieron determinar si podía ser un empleado confiable, cercano a personal de inteligencia y militar en Afganistán.

En este caso, cuenta la televisora, la CIA pudo incluso haber hecho sus propios chequeos de seguridad a través de distintas bases de datos, incluida la del Centro Nacional de Contraterrorismo. Esto para descartar nexos con grupos terroristas, dijo una fuente a la televisora.

De ahí en adelante, otras revisiones siguieron.

De la evacuación al asilo

Fuentes dijeron al canal que una vez que el afgano fue evacuado de su país pasó varias capas de revisión por distintas agencias federales: primero en una nación de Oriente Medio y luego su nombre volvió a ser cotejado con la base de datos del Centro Nacional de Contraterrorismo antes de permitirle la entrada a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"En términos de la revisión de sus antecedentes no apareció nada", dijo una fuente de gobierno a CNN. "Él salió limpio en todos los chequeos".

Igual que el resto de inmigrantes admitidos tras el retiro de Afganistán, dijo el funcionario, el atacante ha sido investigado regularmente desde que llegó a Estados Unidos. Eso especialmente a raíz de un fallido complot en Oklahoma, antes de las elecciones presidenciales. Allí hallaron que un evacuado afgano estaba posiblemente involucrado y fue detenido.

Video FBI detiene a afgano que supuestamente planeaba ataque en Oklahoma para el día de las elecciones: esto se sabe



El director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, confirmó este viernes en su cuenta de X que el presunto atacante de DC "fue investigado por la comunidad de inteligencia". Al criticar "el retiro desastroso desde Afganistán", dijo que las indagaciones se hicieron sólo para determinar si el atacante podía servir como "soldado para luchar contra los talibanes, Al Qaeda e ISIS (Estado Islámico)", pero "no fue investigado por su idoneidad para venir a Estados Unidos y vivir entre nosotros como vecino".

Sin embargo, el atacante recibió una aprobación para una petición de asilo bajo el gobierno de Donald Trump. Llegar a ese punto requiere de una revisión rigurosa de antecedentes y de seguridad del aplicante.

En junio, el Departamento de Seguridad dio a conocer los resultados de una auditoría sobre el rol de Buró Federal de Investigaciones (FBI) para facilitar la revisión de afganos traídos a Estados Unidos después del retiro de tropas en 2021. No se hallaron fallas sistémicas en el proceso de varias capas para investigar a los afganos.

PUBLICIDAD

El informe reconoció que los "procesos normales necesarios para determinar si las personas representaban una amenaza a la seguridad nacional o públicas, se vieron superados por la necesidad de evacuar inmediatamente y proteger la vida de los afganos, lo que aumentaba la posibilidad de que actores maliciosos intentaran aprovecharse de una evacuación acelerada".

La minuciosidad con que se realizaron las investigaciones de antecedentes ha sido cuestionada y ha generado preocupaciones, incluso en el propio FBI. Nuevas investigaciones se llevaron a cabo sobre docenas de personas admitidas en Estados Unidos y algunos fueron deportados, dijeron funcionarios a CNN.

Sin embargo, hay quienes aseguran que no se puede atribuir el ataque a los guardias nacionales en DC a una falla en el proceso de investigación de este afgano.

"Este es un solo hombre que, como dijo el presidente, 'se volvió loco' y cometió un acto desquiciado que no es en absoluto representativo de la comunidad afgana", dijo a CNN Shawn VanDiver, presidente de la organización sin fines de lucro AfghanEvac, que ha ayudado en el reasentamiento de decenas de afganos tras la retirada de EEUU en 2021.

Mira también: