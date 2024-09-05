‘Hablemos de Inmigración’: qué te impide entrar a EEUU, a quién afecta y qué hacer si te niegan la 'green card'
El programa, que se transmite cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó las causales de inadmisibilidad en Estados Unidos. Entérate aquí.
En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las causales de inadmisibilidad para entrar o vivir en Estados Unidos. También analizaron, junto al abogado de inmigración Haim Vásquez, quien ejerce en Dallas, Texas, la lista de quiénes están automáticamente descalificados y qué hacer si le niegan un caso o la entrada al país si tiene, por ejemplo, un cargo por posesión de droga, violencia doméstica o regresó al país sin permiso después de una deportación.
En el programa también se habló respecto a las categorías generales de inadmisibilidad o impedimento para entrar a Estados Unidos y/o pedir un beneficio migratorio. Entre ellas:
- Razones de salud (tal como enfermedades contagiosas);
- Quiénes están entre las prioridades de deportación del gobierno (por constituir una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza);
- Tener antecedentes penales;
- Amenaza de convertirse en Carga Pública;
- Violaciones a la ley de inmigración;
- Abuso de drogas o substancias prohibidas;
- Terrorismo;
- Fraude, mentir durante un trámite (usar documentos falsos, declararse ciudadano estadounidense sin serlo);
- Deportaciones previas
- Presencia o acunulación de tiempo ilegal en Estados Unidos.
Los expertos también mencionaron que tener antecedentes criminales o penales puede causar inquietud en el gobierno respecto a su solicitud. Y aunque se trate de un solo antecedente, puede convertirse en un obstáculo para recibir ciertos beneficios, tal como la residencia permanente, DACA, TPS, patrocinador en el programa Parole Humanitario o calificar para la Libertad Condicional Anticipada (PIP), programa que por ahora se encuentra frenado por orden de un tribunal.
