‘Hablemos de Inmigración’: qué te impide entrar a EEUU, a quién afecta y qué hacer si te niegan la 'green card'

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las causales de inadmisibilidad para entrar o vivir en Estados Unidos. También analizaron, junto al abogado de inmigración Haim Vásquez, quien ejerce en Dallas, Texas, la lista de quiénes están automáticamente descalificados y qué hacer si le niegan un caso o la entrada al país si tiene, por ejemplo, un cargo por posesión de droga, violencia doméstica o regresó al país sin permiso después de una deportación.

En el programa también se habló respecto a las categorías generales de inadmisibilidad o impedimento para entrar a Estados Unidos y/o pedir un beneficio migratorio. Entre ellas:

Razones de salud (tal como enfermedades contagiosas);

Quiénes están entre las prioridades de deportación del gobierno (por constituir una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza);

Tener antecedentes penales;

Amenaza de convertirse en Carga Pública;

Violaciones a la ley de inmigración;

Abuso de drogas o substancias prohibidas;

Terrorismo;

Fraude, mentir durante un trámite (usar documentos falsos, declararse ciudadano estadounidense sin serlo);

Deportaciones previas

Presencia o acunulación de tiempo ilegal en Estados Unidos.