Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

‘Hablemos de Inmigración’: qué te impide entrar a EEUU, a quién afecta y qué hacer si te niegan la 'green card'

El programa, que se transmite cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, analizó las causales de inadmisibilidad en Estados Unidos. Entérate aquí.

Univision picture
Por:Univision
Video Nueva York ofrece ayuda económica a inmigrantes para mudarse de albergues: ¿quiénes califican?

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las causales de inadmisibilidad para entrar o vivir en Estados Unidos. También analizaron, junto al abogado de inmigración Haim Vásquez, quien ejerce en Dallas, Texas, la lista de quiénes están automáticamente descalificados y qué hacer si le niegan un caso o la entrada al país si tiene, por ejemplo, un cargo por posesión de droga, violencia doméstica o regresó al país sin permiso después de una deportación.

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros
4 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos el pago de $100,000 por visas H-1B para profesionales extranjeros

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

Inmigración
Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración
3 mins

Mira aquí el show "Las nuevas reglas de inmigración" con las respuestas de abogados de inmigración

Inmigración
‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración
2 mins

‘La Voz de la Mañana’ te ayuda y responde tus preguntas de inmigración

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI
3 mins

“Hablemos de Inmigración”: Senado tiene en sus manos proyecto de ley que aprueba deportaciones por DUI

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ICE busca acelerar deportaciones con millonario presupuesto

Inmigración
'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU
2 mins

'Hablemos de Inmigración': USCIS endurece requisitos para convertirse en ciudadano de EEUU

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis
4 mins

En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración

En el programa también se habló respecto a las categorías generales de inadmisibilidad o impedimento para entrar a Estados Unidos y/o pedir un beneficio migratorio. Entre ellas:

PUBLICIDAD
  • Razones de salud (tal como enfermedades contagiosas);
  • Quiénes están entre las prioridades de deportación del gobierno (por constituir una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza);
  • Tener antecedentes penales;
  • Amenaza de convertirse en Carga Pública;
  • Violaciones a la ley de inmigración;
  • Abuso de drogas o substancias prohibidas;
  • Terrorismo;
  • Fraude, mentir durante un trámite (usar documentos falsos, declararse ciudadano estadounidense sin serlo);
  • Deportaciones previas
  • Presencia o acunulación de tiempo ilegal en Estados Unidos.

Los expertos también mencionaron que tener antecedentes criminales o penales puede causar inquietud en el gobierno respecto a su solicitud. Y aunque se trate de un solo antecedente, puede convertirse en un obstáculo para recibir ciertos beneficios, tal como la residencia permanente, DACA, TPS, patrocinador en el programa Parole Humanitario o calificar para la Libertad Condicional Anticipada (PIP), programa que por ahora se encuentra frenado por orden de un tribunal.
‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. Se transmite en vivo cada miércoles a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

Notas Relacionadas

Gobierno de Biden reactiva programa de 'parole humanitario' para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

Gobierno de Biden reactiva programa de 'parole humanitario' para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

Inmigración
5 min
Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionVisasvisa humanitariaGreen CardDeportacionesCiudadaníaServicio de Inmigración y Ciudadanía EEUU (USCIS)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD