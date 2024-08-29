Gobierno de Biden reactiva programa de 'parole humanitario' para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este jueves la reactivación del programa 'parole humanitario' para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), quienes ingresan a Estados Unidos vía aérea, siempre y cuando tengan aprobado un patrocinador.

El CHNV había sido puesto en pausa a inicios de agosto tras un informe interno que reveló fallos y abusos en el proceso que provocó un grave problema de seguridad.

El DHS dijo a Univision que el programa se había reinstalado con varios cambios al proceso de adjudicación para garantizar que no se vulnere la seguridad del proceso y se mantenga el objetivo del beneficio: reunificar a las familias.

Horas antes de la confirmación, el DHS había dicho a Univision Noticias que “no tenía datos que compartir” respecto al reinicio del programa, pero no negó informes de prensa publicados desde el domingo que daban cuenta de la reanudación.

El anuncio oficial del reinicio del 'parole humanitario'

“Como parte de una revisión interna de los procesos de libertad condicional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), DHS ha incorporado una investigación adicional de los patrocinadores radicados Estados Unidos para fortalecer la integridad de los procesos”, dijo el ministerio en un correo electrónico.

Agregó que la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “se están asociando para implementar protocolos de investigación nuevos y mejorados”.

“Con estos procedimientos actualizados en vigor, DHS está reanudando la emisión de nuevas Autorizaciones Anticipadas de Viaje y monitoreará de cerca cómo funciona este nuevo proceso en el futuro”, preciso.

Bajo el nuevo sistema, las medidas de investigación mejoradas anunciadas por el DHS incluyen, entre otras: un mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie”.

El aviso de la pausa

del 'parole humanitario'

El pasado 2 de agosto el DHS anunció que dejaba en suspenso el programa CHNV. El departamento alegó que había tomado tomó la medida tras la detección de “fraude” durante el proceso.

"El DHS cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración", dijo en esa ocasión el DHS en un comunicado. Y agregó que “se toma muy en serio cualquier abuso de sus procesos. Cuando se identifica un fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) investigará y litigará los casos", precisó.

El anuncio agregó que los litigios serán ventilados "en la Corte de Inmigración y remitirá los casos penales al Departamento de Justicia".

La suspensión ordenada a principios de agosto significó “que nada se está procesando hasta nuevo aviso y el gobierno ponga en marcha un mecanismo seguro para procesar solicitudes y otorgar permisos", dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

El parole humanitario fue lanzado por primera vez en abril de 2022 para ciudadanos originarios de Ucrania, quienes, si cuentan con un patrocinador autorizado por el DHS, reciben una autorización para poder viajar e ingresar a Estados Unidos por dos años. En octubre de ese año fue extendido para Venezuela y en enero de 2023 se agregaron Cuba, Haití y Nicaragua.

En cuanto a los ingresos bajo el CHNV, el último reporte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) indica que, hasta fines de julio, más de 520,000 inmigrantes de los cuatro países llegaron legalmente en vuelos comerciales y obtuvieron la libertad condicional bajo estos procesos. Específicamente, dijo, “110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 95,000 nicaragüenses y 118,000 venezolanos fueron examinados y autorizados para viajar; y 109,000 cubanos, 205,000 haitianos, 90,000 nicaragüenses y 115,000 venezolanos llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional”.

Cómo es ahora el proceso

Bajo las nuevas directrices del CHNV, el gobierno requerirá las huellas dactilares de los patrocinadores radicados en EEUU. Los cambios añaden que “junto con una rigurosa investigación de antecedentes de los posibles beneficiarios que buscan viajar a los Estados Unidos, estos nuevos procedimientos para los partidarios han fortalecido la integridad de estos procesos y ayudarán a proteger contra la explotación de los beneficiarios”, dijo el DHS.

“Este es un ejemplo del compromiso continuo del DHS de revisar constantemente las tendencias de presentación de solicitudes para identificar y abordar los posibles riesgos para la integridad del proceso”, agregó el ministerio.

En cuanto a los resultados de las investigaciones realizadas hasta ahora, un portavoz dijo que “el DHS se compromete a responsabilizar a las personas que cometan fraude o intenten explotar a otros para obtener ganancias”. Y que cualquier persona que haya cometido fraude u otro abuso “será remitida a las fuerzas del orden para un posible procesamiento”.

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que las remisiones a la justicia pueden incluir notificaciones de comparecencia (NTA) para que los responsables de fraude al sistema migratorio enfrenten un proceso de deportación.

“El DHS ha tomado medidas importantes para fortalecer la aplicación de nuestras leyes de inmigración y disuadir la migración irregular, incluida la remisión de un número récord de personas a la deportación acelerada”, apuntó.

El DHS también advirtió que los migrantes que buscan venir a Estados Unidos "deben utilizar estos y otros procesos y vías legales, seguros y ordenados, incluidas las oportunidades disponibles a través de las Oficinas de Movilidad Segura, en lugar de ponerse en manos de los cárteles y los contrabandistas y cruzar la frontera entre los puertos de entrada donde serán arrestados por la Patrulla Fronteriza y expulsados rápidamente si no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.