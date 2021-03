Caravana de inmigrantes que salió de Honduras se disuelve antes de llegar a Guatemala

Una caravana integrada por entre 200 y 300 inmigrantes que en la madrugada del martes Salió desde Honduras con destino al sur de Estados Unidos en busca de asilo, se disolvió 24 horas después poco antes de llegar a la frontera con Guatemala.

El diario La Prensa Gráfica reportó que el grupo no pudo seguir avanzando debido a que fueron “obstaculizados” por bloqueos policíacos en la carretera. Unos pocos lograron esquivar puntos ciegos y cruzar ilegalmente a territorio guatemalteco.

La caravana fue organizada a través de las redes sociales donde se publicaron a nuncios para congregar caminantes en la estación de autobuses de San Pedro Sula.

Entre los requisitos para integrar la marcha, los organizadores exigían carné de identidad y una prueba negativa de covid-19.

San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, se ubica a unos 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital.

El sábado Guatemala decretó un estado de prevención para evitar que la caravana cruce hacia su territorio. La medida, firmada por el presidente Alejandro Giammattei y el consejo de ministros, forma parte de las medidas de seguridad sanitaria para prevenir los contagios por covid-19.

Advertencia de EEUU

En vísperas de la salida de la caravana, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa publicó en su cuenta de la red social Twitter que “la situación en la frontera no ha cambiado”. Y que ahora“ no es el momento de llegar a la frontera” con México.

El anuncio añade que “los procedimientos para entrar a Estados Unidos no van a cambiar de la noche al día, y el viaje es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia”.

Advertencia de la Casa Blanca

La semana pasada el presidente Joe Biden dijo en una conferencia de prensa, la primera desde que tomó control de la Casa Banca el 20 de enero, reiteró que la frontera no estaba abierta, y que las autoridades migratorias estaban expulsando “inmediatamente” a inmigrantes adultos solteros y unidades familiares.

Las expulsiones se llevan a cabo bajo el mandato del Título 42 del Código de Estados Unidos, activado el año pasado como parte de las medidas de control de la pandemia del covid-19.

Biden dijo que el gobierno solo estaba procesando casos de Menores No Acompañados (UAC) y aquellas unidades familiares con niños que México no estaba aceptando cuando son expulsadas en la frontera.

La Prensa Gráfica dijo que la mayoría de quienes integraron la caravana no llevaban un permiso migratorio para salir del país, un requisito impuesto por el gobierno para evitar el viaje.

Por qué huyen

La mayoría de los integrantes de la caravana marchan en dirección al norte para escapar de la pobreza y la falta de oportunidades, dos causales que no figuran en la lista de causales consideradas en la ley de asilo estadounidense.

El éxodo fue anticipado la primera vez en 2013 por investigadores de la Universidad de California, quienes advirtieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la huida de miles de personas debido a la pobreza, corrupción de gobiernos locales, violencia del crimen organizado, narcotráfico y violencia de pandillas.

La ONU transmitió la las preocupaciones al gobierno de Barack Obama, pero no fue sino hasta junio de 2014 cuando la Casa Blanca reconoció la crisis.

Una de las principales autoras del primer informe, Elizabeth Kennedy, dijo a Univision Noticias que la crisis del 2013 no se ha detenido “porque las causas no han sido atendidas correctamente. Las raíces están iguales y nunca han recibido la atención adecuada. Además, los gobiernos de (Barack) Obama, (Donald) Trump o (Joe) Biden todavía no reconocen que la mayoría de las personas centroamericanas que huyen de sus países de origen están escapando de estados que no son capaces o que no tienen voluntad de protegerles”.

Kennedy dijo además que “en países como Honduras y Guatemala son más graves, indudablemente porque las tasas de varios delitos no han bajado. Han quedado parecidas y, aun más, han subido (…) Hay varios temas que son aún más preocupantes aquí en la región. También si hablamos del poder de las maras (pandillas), de los carteles del narcotráfico, igual. Y esta más documentado en Honduras y Guatemala que actores del estado son algunos de los líderes de estas organizaciones criminales”.

El plan de Biden

La estrategia de Biden es combatir las causas que originan el éxodo en los países de origen con la inversión de capital por medio de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para generar fuentes de empleo y combatir la pobreza.

También perseguir y castigar la corrupción de los gobiernos para evitar el robo de capitales, y combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Simultáneamente, Biden reactivó un programa de refugiados para evitar que menores hijos de padres que viven en Estados Unidos viajen solos rumbo a la frontera.

El mandatario también revirtió varias políticas migratorias del gobierno anterior dando paso a la vigencia de normas y procedimientos que determinan la manera en que el gobierno debe procesar casos de asilo, sobre todo de menores no acompañados.

Una de ellas, el Acuerdo Judicial Flores de 1997, prohíbe que el gobierno los deporte de manera automática y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.

El gobierno, sin embargo, ha advertido que su bien hace todo lo posible por cumplir con el acuerdo, los inmigrantes deben saber que la frontera sigue cerrada a causa de la pandemia del coronavirus.