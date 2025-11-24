“¿Dónde está Vicente Ventura Aguilar?”: el clamor por hallar a un mexicano presuntamente detenido por ICE hace más de un mes

Video Empujones, gritos y detenidos: imágenes del caos tras protestas frente a centro de ICE en Broadview

La desaparición del inmigrante mexicano Vicente Ventura Aguilar tras presuntamente ser detenido por agentes migratorios hace más de un mes en Los Ángeles ha llevado a organizaciones de derechos civiles y a legisladores a emprender una búsqueda frenética para dar con su paradero.

Ventura y otra persona fueron arrestados el 7 de octubre por “agentes enmascarados” mientras se encontraban en la calle en el sur de Los Ángeles, de acuerdo con la organización Immigrant Defenders Law Center (Immdef), dedicada a la defensa de inmigrantes y con sede en Los Ángeles.

“Nuestros abogados y su familia han buscado en hospitales, morgues y agencias gubernamentales en todo el sur de California sin éxito”, dijo el viernes la organización en su cuenta de X.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Ventura nunca estuvo bajo su custodia, pese a que testigos vieron cómo fue arrestado por agentes migratorios, dijo la legisladora demócrata por California, Sydney Kamlager-Dove.

DHS no respondió a una solicitud de información de Univision Noticias sobre la posible detención de Ventura.

Ventura sufrió un episodio médico antes de “desaparecer”

La persona que fue detenida junto con Ventura fue deportada a Tijuana al día siguiente del arresto, de acuerdo con un reporte del diario Los Angeles Times.

Según la persona, que no fue identificada, durante el arresto de ambos en Estados Unidos en un sitio cerca de la frontera con México, vio a Ventura sufrir un episodio médico que le hizo perder el balance y lastimarse el rostro.

Luego, Ventura fue trasladado a otro cuarto y nunca más volvió a verlo, dijo el individuo.

Según familiares de Ventura entrevistados por el LA Times, el inmigrante había acudido a un cardiólogo anteriormente pero su situación se había normalizado tras tomar un tratamiento para un dolor en el pecho que había sentido.

“Está desaparecido”

En un video publicado por Kamlager-Dove, la legisladora dijo que está “furiosa” por el caso de Ventura Aguilar.

“ICE está diciendo que él nunca estuvo bajo su custodia”, aseguró. “Esa es una total mentira. Es negligente y es otro intento retorcido para evadir la rendición de cuentas. La gente no desaparece así nada más”.

La legisladora agregó que ICE no puede “aterrorizar” a la gente y esperar que nadie diga nada. “Si eso le pasó a él, le puede pasar a cualquiera que llame a este país su hogar”, dijo. “No nos vamos a detener hasta encontrarlo”.

Por separado, la legisladora demócrata Sylvia García retomó la denuncia de Kamlager-Dove para exigir que ICE responda sobre el caso de Ventura Aguilar. “Si los agentes de inmigración pudieron capturar y ocultar a Vicente Ventura Aguilar, le puede pasar a cualquiera”, escribió en X. “Esta es una lucha por nuestra humanidad. Ayúdennos en la exigencia de respuestas hasta que encontremos a Vicente”.

Caso de Ventura refleja el “caos” en los operativos migratorios

Lyndsey Tocylowski, abogada enfocada en justicia social, cofundadora y directora ejecutiva de Immdef, que representa legalmente al inmigrante, dijo que el caso de Ventura representa el “caos” de los operativos migratorios llevados a cabo en todo el país.

“Esto es lo que sucede cuando se discrimina a las personas por su raza, se les arresta en la calle, se les mantiene en condiciones deficientes y luego se las deporta sin el debido proceso”, escribió en X. “Se cometen errores. Ahora mismo, lo que queremos saber es qué errores se cometieron y dónde está Vicente ahora”.

La organización ha lanzado una exigencia permanente para que DHS responda sobre lo que ocurrió y dónde está el inmigrante. Además urgió a las personas que sean blanco de este tipo de operativos a pedir ayuda. Puso a disposición una línea directa al (213) 833-8283, para que cualquiera en esa situación pueda pedirles ayuda.

