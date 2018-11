Cada caso de asilo es único: estos son los consejos que dan expertos a la caravana de migrantes

También les informan respecto a las posibilidades de quedarse en México y obtener una autorización de empleo , sobre todo aquellos que no tienen una causa de asilo y puedan ser deportados a sus países de origen .

Ármese de paciencia

Qué hacer mientras espera

Cuando pida asilo

“Vayan a los talleres”

La información es poder

Para la abogada Soralla Vásquez, integrante del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria que brinda consejo legal a los migrantes de la caravana en Tijuana, dijo que uno de los grandes errores fue que “ las autoridades mexicanas debieron haber dado información a la gente , decirles cuáles eran sus opciones para regularizar sus permanencias en México y no lo hicieron”.

También dijo que, si un migrante decide no pedir asilo en Estados Unidos y no quedarse en México, “el IMM tiene un programa de repatriación voluntaria” para que el migrante sea devuelto a su país de origen.

Feria de empleo

Los abogados y activistas en el lado mexicano dijeron a Univision Noticias que “el IMM y la Comisión Nacional de Atención a Refugiados agilizan los trámites para que los migrantes tengan una pronta resolución de sus casos”. “La visa humanitaria es muy útil, es como regularizarlos por un año donde no van a ser perseguidos, pueden trabajar y tomarse el tiempo para reconstruirse y decidir qué harán con sus vidas ”, dijo Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del movimiento Vamos Unidos USA de Los Ángeles.

Abogados en México advirtieron que el módulo del IMM solo estará funcionando hasta el 15 de diciembre . “Deben registrarse y pedir la visa humanitaria ahora y no hay límite en cuando al número de visas que otorga el gobierno de México”, indicó Vásquez.

“Cuídense, no violen la ley”

Gutiérrez dijo además que, antes de tomar una decisión respecto a qué hará, “piense con más cuidado si vale o no la pena exponer a sus hijos pequeños. Es muy difícil comprender cómo los migrantes decidieron traer a bebés en carriolas en una travesía de miles de millas, sin recursos ni nada, solo sujetos a la caridad de los pueblos”.

“No me atrevo a calificarlos porque no puedo comprender el grado de desesperación de estas personas para dejar sus países. Es un riesgo extremo el que estamos viendo y debemos ayudarlos, darles asistencia humanitaria”, precisó.