¿Niegan pedidos de asilo?

Siempre y cuando el solicitante no esté en la base de datos del gobierno por alguna falta anterior, como por ejemplo haber cruzado ilegalmente en el pasado o haber cometido algún delito, la CBP asegura que no se niegan. “No se niega ni desalienta a los viajeros que buscan asilo o cualquier otra forma de protección o de reclamar temor de regresar al país de origen” , señala.

¿Esperarán en México?

La agencia no detalla el tiempo de procesamiento de cada solicitud de asilo en particular. Pero abogados de inmigración consultados por Univision Noticias, dijeron que cada caso de asilo es único y el tiempo que demora el proceso de revisión por parte de la agencia dependerá de los méritos de cada uno de ellos . En algunos casos pueden ser “meses”, advirtieron.

¿Tramita el CBP casos de asilo?

Pregunta clave. “El CBP no procesa solicitudes de asilo ”, puntualiza la agencia. “Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza o los oficiales de CBP detienen o procesan a los adultos o a una unidad familiar que reclama temor creíble, realizamos el procesamiento inicial de admisión y luego notificamos a ICE, y los transferimos a ICE tan pronto como sea posible ”.

En cuanto a los niños o menores no acompañados (UAC) son aprehendidos, son referidos al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) “para que los coloque con un patrocinador, a menudo un miembro de la familia o un amigo”, explica el CBP.

La agencia advierte, sin embargo, que este protocolo “se refiere a aquellos que se presentan en los puertos de entrada”. En cuanto a las personas que sean detenidas en lugares no autorizados, el CBP dijo que “está regulado por la proclama emitida por el presidente Donald Trump”.

La proclama

El 13 de noviembre Trump firmó una proclama que cambió temporalmente el reglamento de asilo por 90 días. La medida negó asilo a quienes ingresen al país por lugares no autorizados y que “ será ilegal que cualquier extranjero se aparte, ingrese o intente abandonar o ingrese a Estados Unidos , excepto según las reglas razonables, regulaciones y órdenes y sujeto a las limitaciones y excepciones que el presidente pueda prescribir".

Siete días más tarde un juez de San Francisco bloqueó la prohibición de asilo a las personas que entren al país por lugares no permitidos. "La norma que prohíbe el asilo a los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del Congreso ", escribió el juez Jon S. Tigar.

Qué dicen los abogados

“El ex fiscal general Jef Sessions ordenó que aquellos asilos que se presenten después del primero de enero de este año sean procesados de manera acelerada, pero nada garantiza que eso esté ocurriendo de esa manera. Y no me sorprendería que con este gobierno los casos de la caravana sean atendidos de manera más lenta”, agregó.