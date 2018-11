Cómo la entrada forzada a EEUU puede dañar los procesos de asilo de los migrantes de la caravana

Mientras Donald Trump usa su cuenta de la red social Twitter para atacar a la caravana de migrantes y advertirles que no entrarán al país, abogados y activistas advierten que la violencia y la entrada forzada a Estados Unidos daña severamente el proceso de asilo.

Las peticiones, sin embargo, no son atendidas por el mandatario. Este lunes Trump volvió a amenazar con cerrar nuevamente la frontera, pero esta vez de forma permanente.

“México debería mover la bandera que agita a los migrantes, muchos de los cuales son criminales duros, y enviarlos de vuelta a sus países. Hágalo en avión, hágalo en autobús, hágalo de la manera que desee, pero NO van a ingresar a Estados Unidos. Si es necesario, cerraremos la frontera de forma permanente. Congreso, ¡financia el MURO!”, escribió.

En la víspera, el mandatario estadounidense condicionó al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asume este 1 de diciembre, y también a los gobiernos de los países de donde proceden los migrantes. “Sería muy INTELIGENTE si México detuviera a las Caravanas mucho antes de llegar a nuestra frontera sur, o si los países de origen no las dejaran formarse (es una forma de sacar a ciertas personas de su país y dejarlas en Estados Unidos. Ya no). Demócratas crearon este problema. ¡No hay cruces!”, advirtió.

El pasado 20 de noviembre la Casa Blanca publicó en su página digital declaraciones de la secretaria de Prensa, Sarah Huckabee Sanders, sobre el fallo de un juez federal de distrito en contra de la decisión de Trump de negar asilo a migrantes que ingresan por lugares no autorizados.

Marcha repelida con gases

La marcha se originó debido a la incertidumbre respecto a si Estados Unidos escuchará sus reclamos de asilo y al tiempo que demorará los pedidos. Los abogados temen que ambos procesos demoren varios meses y no hay certeza que sus casos vayan a ser aprobados, quedando expuestos a ser deportados a sus países de origen.

Respeto a la ley

¿Qué dice la ley de inmigración al respecto? “La ley de inmigración permite que las personas busquen asilo, incluso si ingresan ilegalmente a los Estados Unidos”, dice Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “La proclama del presidente de negar el asilo a quienes ingresan ilegalmente, fue bloqueada por un juez federal de distrito en San Francisco. Este tribunal no fue el 9º Circuito, según lo reclamado por el presidente”, agregó.

“Todas estas acciones, en ambos lados, no ayudan a la causa de los solicitantes de asilo”, previno Nieblas. “El presidente y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deben acelerar el procesamiento de los solicitantes de asilo”.

Condiciones de desesperanza

“Estamos hablando de 90 cupos diarios, quizás menos, habiendo miles que huyen de sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, agrega. “En la frontera hace frío, hay madres con niños sufriendo la pena negra y a esto se suma que no existen garantías suficientes de que van a ser escuchados. Hay una crisis humanitaria en Tijuana que se seguirá creciendo en la medida que sigan llegando migrantes y Estados Unidos no mejore la atención en la frontera”.

Velásquez dice además que “hay una especie de circo, una especie de pandemonio en los puertos de entrada y nadie sabe qué hacer. No sabemos nosotros, los abogados, que sucederá, sobre todo cada vez que el presidente Trump dicta una norma y cambia el proceso. Y si viola el debido proceso, entonces la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) salta y lo demanda y viene un juez y lo detiene. Todo esto incrementa la incertidumbre”, advierte Velásquez.

“En mi opinión, Trump ha generado la crisis debido a su decisión de no dejarlos pasar por los puertos fronterizos”, dice Bárbara Hines, una exprofesora de la Clínica Legal de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. “El derecho internacional y doméstico, o sea la ley de asilo, provee que un solicitante puede pedirlo sea cualquiera la manera de ingresar, incluida la entrada ilegal. Pienso que Trump debería elaborar otra política y estrategia, mas allá que nombrar criminales y terroristas a los miembros de la caravana, cuando en realidad son personas que buscan protección. Es una tragedia”.

Qué hacer con la caravana

Los abogados coinciden que la crisis en la frontera con México es grave, no hay precedentes y amenaza con convertirse en un problema humanitario de grandes proporciones.

Velásquez dijo además que, una manera de garantizar el debido proceso “es enviando recursos a la frontera para que haya más agentes de asilo, jueces, pero no se pueden esperar buenos resultados si el gobierno aumenta la presión para sacar casos lo mas rápido posible, si presiona para que se tomen decisiones aceleradas y no permita que se hagan las investigaciones debidas en cada caso. Así sólo de cometerán abusos, arbitrariedades y las personas no serán escuchadas como se debe”.