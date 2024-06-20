5 preguntas para entender el plan de Biden para regularizar a más de medio millón de indocumentados

Las órdenes anunciadas esta semana por el presidente estadounidense, Joe Biden, ofrecen una ruta de regularización para alrededor de medio millón de personas indocumentadas que son cónyuges de ciudadanos estadounidenses, y visas de trabajo para jóvenes graduados, incluidos beneficiarios de DACA y otros dreamers, (jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de los 16 años).

El esquema avanzado por Biden también ofrece una opción de regularización para unos 50,000 indocumentados menores de 21 años solteros hijos de estos matrimonios.

El plan es considerado uno de los más ambiciosos en materia migratoria y uno que había sido ampliamente solicitado por activistas en favor de los derechos de los inmigrantes.

Biden hizo el anuncio en el marco de la celebración de los 12 años de la creación del programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a inmigrantes sin estatus legal que fueron traídos por sus padres a los Estados Unidos irregularmente siendo niños.

A continuación te presentamos cinco claves del esquema anunciado por Biden en la Casa Blanca:

1. Cómo funciona el sistema actualmente

Bajo las leyes migratorias actuales, si un ciudadano estadounidense contrae matrimonio con una persona extranjera, existe un proceso para que el cónyuge solicite la residencia permanente o green card por medio de un ajuste de estatus con el Formulario I-130 .

Pero si el cónyuge ha entrado o permanecido de forma irregular en los Estados Unidos, se puede complicar un proceso que requiere salir del país para un trámite consular. Es en esta etapa donde las autoridades de inmigración y el Departamento de Estado podrían aplicarles la denominada 'Ley del Castigo' y obligarlos a esperar fuera de EEUU entre tres y 10 años antes de permitirles solicitar la residencia (dependiendo del tiempo acumulado de permanencia ilegal).

Algunos solicitantes por razones extremas pueden pedir una exención de ese tiempo de espera por medio del Formulario I-601A, pero estas se pueden demorar en promedio unos tres años y medio en ser aprobadas. Y si les aprueban el perdón, nada garantiza el regreso a Estados Unidos, la decisión del oficial consular en estos casos es discrecional.

“Existe el riesgo de una separación prolongada especialmente si las cosas salen mal”, dijo a la agencia AP Elizabeth Taufa, abogada y estratega para el Centro de Recursos Legales Migratorios.

Ante la posibilidad de tener que salir de Estados Unidos y dejar a sus familias atrás en medio de un largo proceso de regularización, muchos deciden quedarse y vivir en las sombras.

2. Qué cambia con el plan de Biden

El nuevo esquema anunciado por Biden permite a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses hacer el ajuste dentro de Estados Unidos o tener que salir para la cita en el consulado y, al regreso, recibir la residencia legal permanente y eventualmente la ciudadanía por naturalización.

Eso cuando se cumplen los siguientes requisitos con fecha 17 de octubre: haber permanecido en Estados Unidos durante al menos 10 años de manera ininterrumpida, no encajar en las categorías que se consideran representan una amenaza para la seguridad nacional y pública, y estar casado con un ciudadano estadounidense.

Las solicitudes las gestionará el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que llevará a cabo las revisiones caso por caso, de acuerdo con un documento elaborado por la agencia federal sobre la nueva política.

Los cónyuges no serán considerados si ya han recibido un permiso para entrar (admisión legal) al país previamente.

El historial migratorio, criminal y otros aspectos de los solicitantes serán examinados, de acuerdo con el anuncio de Biden. Y las decisiones de concesión son discrecionales de los agentes migratorios que procesarán cada solicitud.

Una vez que DHS apruebe la petición, las personas tendrían tres años para solicitar la residencia permanente y podrían en ese tiempo obtener permisos de trabajo por hasta tres años, informó la Casa Blanca.

Alrededor de 1.1 millones de inmigrantes sin estatus legal están actualmente casados con ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos, de acuerdo con el grupo defensor de migrantes FWD.us.

La administración de Biden estima que alrededor de 500,000 de esas personas sin estatus legal podrían cumplir los requisitos para este programa Parole in Place, más 50,000 menores que son hijos de las parejas.

En promedio, los cónyuges sin estatus legal han vivido en los Estados Unidos por poco más de dos décadas, informó la Casa Blanca.

Un funcionario senior de la administración de Biden dijo durante una llamada con reporteros que se estima que la mayoría de los solicitantes de este nuevo programa serán originarios de México.

3. Cómo encaja este esquema con otras políticas de Biden en materia migratoria

La administración Biden ha implementado una estrategia basada en dos ejes principales en materia migratoria y seguridad fronteriza durante el último año y medio.

Por un lado, Biden ha hecho mucho más difícil los procesos para las solicitudes de asilo en la frontera con México y ha intensificado las deportaciones de aquellos que no califican para quedarse.

Activistas migratorios han condenado la decisión anunciada también por Biden de cerrar la frontera a solicitantes de asilo mientras que los cruces irregulares se mantengan por encima de los 2,500 al día en promedio por siete días consecutivos.

Por el otro, el gobierno de Biden ha aplicado varias medidas para permitir la regularización de documentados y la llegada de cupos de inmigrantes de ciertos países de forma legal.

Un ejemplo de esto fue la creación de un programa de 'parole humanitario' el año pasado que permitió a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entrar a Estados Unidos si conseguían respaldo financiero, aprobaban una verificación de antecedentes y llegaban en avión.

Pese a ello, activistas migratorios han pedido a la Casa Blanca que implemente más medidas para beneficiar a los inmigrantes que han vivido en territorio estadounidense durante décadas.

4. ¿Qué cambia en el programa para los dreamers?

Además del nuevo plan para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, la administración Biden anunció cambios diseñados para ayudar a jóvenes graduados, incluyendo a aquellos que son beneficiarios de DACA y otros dreamers.

Las modificaciones están encaminadas a facilitar sus trámites para conseguir visas de trabajo. Pero el gobierno no ha esclarecido cuáles.

La administración del expresidente Barack Obama aprobó DACA para proteger de la deportación a personas que fueron traídas por sus padres de forma irregular siendo niños. Muchos de los beneficiarios de DACA ahora también son padres de familia.

Muchas empresas que emplean a beneficiarios de DACA pueden solicitar que les sean otorgadas visas de trabajo, lo que ofrece un esquema más estable y provee de una ruta para la residencia permanente, de acuerdo con Dan Berger, un abogado migratorio en la Escuela de Derecho de Cornell.

Sin embargo, como en otros cambios de la situación migratoria, para obtener esa visa de trabajo en el esquema autorizado en el 2012 los solicitantes deben salir del país, recibir un permiso especial y regresar a Estados Unidos en un proceso que es bastante lento y confuso, particularmente para alguien que ha vivido toda su vida en el país.

Por eso es que muchos empleadores optan por no utilizar el esquema.

“Tener mayor claridad y expectativa es muy útil”, dijo Berger, cofundador de Path2Papers, una organización que ayuda a los dreamers a obtener visas de trabajo y la residencia legal.

5. ¿Qué sigue con el nuevo plan?

DHS deberá difundir los lineamientos sobre cómo funcionarán estos programas, que se espera entren en vigor a finales del verano, de acuerdo con lo dicho por Biden en la ceremonia del martes.

La agencia encargada de procesar las solicitudes serán los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), que opera dentro de la estructura de DHS. La agencia históricamente ha enfrentado rezagos y largos procesos de espera en la revisión de solicitudes ante la escasez de fondos.

Críticos de Biden y opositores han criticado intensamente la propuesta hecha por el presidente y probablemente acudan a los tribunales para frenarla.

Nota: Abogados consultados por Univision Noticias recomiendan a los potenciales inmigrantes que califican para estos beneficios no hacer nada hasta que el DHS publique el reglamento en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

