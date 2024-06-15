En el 12 aniversario de DACA, demócratas urgen a Biden proteger a miles de indocumentados con una orden ejecutiva

Video “Quiero un mejor futuro”: dreamers siguen su lucha por la continuidad de DACA a 12 años del programa

“Conmemoraremos el 12º aniversario de DACA que usted y el entonces presidente Barack Obama anunciaron. Durante los últimos 12 años, DACA ha permitido a los jóvenes vivir, trabajar y prosperar en el único país al que han llamado hogar. Como usted sabe, es casi seguro que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminará que DACA es ilegal, dados sus fallos anteriores contra jóvenes inmigrantes, enviando el programa una vez más a la Corte Suprema de Estados Unidos”, se lee en el comienzo de la misiva.

PUBLICIDAD

Los legisladores agregaron que “la montaña rusa de incertidumbre legal en torno a DACA es desestabilizadora y traumatizante, ya que nuestras comunidades de inmigrantes merecen estar seguras, libres del estrés y el miedo extremos que conlleva la amenaza de deportación, y capaces de planificar su futuro”.

En el dictamen, el juez Andrew Hanen, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, dictaminó que un esfuerzo de la administración de Biden para codificar la política DACA en una regulación federal activada en el 2021 era “ilegal”.

En el dictamen, Hanen escribió que Obama, cuando creó el programa, se excedió en su autoridad ejecutiva y que el nuevo DACA de 2021, con el que el gobierno de Biden sustituyó al original, no tiene "diferencias materiales”. Pero agregó que el fallo no obliga al gobierno a “tomar ninguna acción de inmigración, deportación o penal contra ningún beneficiario de DACA”.

Las exigencias de la carta a Biden

El grupo de legisladores añade en la misiva que seguirá “buscando soluciones legislativas para proteger y crear un camino hacia la ciudadanía que brinde estabilidad permanente a los beneficiarios de DACA y sus familias, como la Ley de Promesa y Sueño Americano y la Ley de Ciudadanía Estadounidense”.

PUBLICIDAD

Ello, a pesar del rechazo republicano en ambas Cámaras legislativas para que se pueda contar con los votos necesarios que aprueben una reforma migratoria: 60 en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes.

“Sin embargo, le imploramos que tome todas las acciones ejecutivas posibles para modernizar y fortalecer DACA como política y brindar alivio migratorio fuera del programa para los beneficiarios de DACA, los jóvenes elegibles y no elegibles para DACA, y sus familias y comunidades”, precisó el grupo de congresistas.

La lista de beneficios solicitados al presidente por los demócratas incluyen:

Devolver la discreción a los funcionarios y jueces de inmigración para otorgar alivio a las prohibiciones categóricas que impiden que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtengan un estatus legal

Reducir los tiempos de procesamiento de las solicitudes de exención provisional y agilizar el proceso mediante el cual los titulares de DACA pueden obtener estatus de inmigrante (que los colocaría en camino a la residencia) o no inmigrante

Agilizar el proceso mediante el cual los titulares de DACA pueden obtener estatus de inmigrante (que los colocaría en camino a la residencia) o no inmigrante;

Hacer que la cancelación de la expulsión sea más accesible para quienes sean elegibles, y extender y redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a naciones que enfrentan crisis en curso (tal como Haití, Nicaragua y Venezuela)

PUBLICIDAD

Procesar las solicitudes de renovación de DACA lo antes posible, ya que los retrasos ponen a muchas personas en riesgo de perder sus autorizaciones de trabajo o licencia de conducir válida, amenazar su capacidad para trabajar o ir a escuela

Aumentar la comunicación con los beneficiarios de DACA sobre otras vías de inmigración para las que podrían calificar

Ampliar las vías humanitarias para brindar ayuda administrativa a grupos vulnerables que incluyen destinatarios de DACA y agilizar los procesos de aprobación para renovaciones de DACA y solicitudes de permiso anticipado

Ampliar la libertad condicional para incluir a todos los ciudadanos estadounidenses y sus familias de estatus mixto y extender libertad condicional de beneficio público significativo para trabajadores a largo plazo, y proporcionar permisos de trabajo a los 600,000 'dreamers' elegibles menores de 18 años que no califican para DACA.

La lista de exigencias también incluye mover o adelantar la fecha de registro de DACA, 15 de junio de 2007, para que otros miles de jóvenes que entraron indocumentados al país antes de los 16 años puedan quedar protegidos de la deportación y recibir un permiso de trabajo.



La Casa Blanca prepara anuncio

El jueves, Univision Noticias reportó, citando a varias fuentes conocedoras de las conversaciones privadas entre la Casa Blanca y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que el presidente Biden se prepara para anunciar, el martes durante un festejo de los 12 años de DACA, una orden ejecutiva, esta vez para emitir una nueva regla migratoria que otorgará beneficios a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace varias décadas.

PUBLICIDAD

El decreto que ultima la Casa Blanca incluye un programa conocido como ‘parole in place’ (PIP), que facilitaría a ciertos grupos o categorías de inmigrantes indocumentados recibir un amparo de deportación, una autorización de empleo e incluso ajustar sus estados de permanencia en Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes, el decreto incluiría:

Un amparo de deportación a por lo menos 1.1 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y una autorización de empleo (EAD)

Cierto grupo que lleva tiempo en EEUU podrá ajustar sus estados migratorios o bien, si tiene que salir para el trámite consular, se le bloquearía temporalmente la denominada Ley del Castigo para que pueda regresar con el fin de recibir la residencia legal permanente o 'green card'

Una protección similar para ciertos 'dreamers', que a su vez agilizaría sus permisos de viaje. Al regreso, podrían registrar una entrada legal al país, un paso que les abre la puerta para ajustar sus estados migratorios y calificar para la residencia

La orden incluiría una ampliación del TPS para algunos países

La casa Blanca giró esta semana invitaciones para decenas de activistas y directivos de organizaciones pro-inmigrantes para un evento que se celebrará el martes a las 2:30 pm (hora del Este de Estados Unidos), que será presidido por el presidente y la primera dama, Jill Biden.

Varias de las organizaciones invitadas, entre ellas FWD.us, American Families United, American Business Immigration Coalition, America’s Voice, CASA in Action y The Immigration Hub, cursaron el viernes invitaciones para discutir y ampliar detalles vía telefónica este lunes sobre “las posibles acciones ejecutivas de inmigración que está considerando la administración Biden para proteger a las familias estadounidenses a través de alivio afirmativo”.

PUBLICIDAD

En la convocatoria, los grupos confirmaron el evento planificado por la Casa Blanca el martes “para conmemorar el 12º aniversario del programa DACA” e indicaron que los anuncios que haría el mandatario consistirán en “una serie de anuncios de políticas para proteger a los inmigrantes indocumentados a largo plazo”.

Entre las medidas, las organizaciones citan “protecciones para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, designaciones adicionales de Estatus de Protección Temporal (TPS), ayuda para que los 'dreamers', con y sin DACA, puedan acceder a un estatus más estable, y el despeje de caminos para padres de niños estadounidenses con discapacidades”.

Mira también: