Los 'dreamers' temen que DACA y su protección contra la deportación no sobrevivan otro mandato de Trump

Reyna Montoya tenía 10 años cuando ella y su familia huyeron de la violencia en Tijuana y emigraron ilegalmente a Estados Unidos. Creció en Arizona y vivía con temor de que incluso una infracción de tránsito menor pudiera llevarla a la deportación.

No sintió alivio hasta 11 años después, en 2012, cuando recibió una carta que confirmaba que había sido aceptada en un nuevo programa para inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños.

“De repente, se abrieron todas estas posibilidades”, dijo Montoya, luchando por contener las lágrimas. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama le otorgó a ella y a cientos de miles de personas más permisos renovables de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente.

Pero mientras el presidente electo, Donald Trump, se prepara para regresar a la Casa Blanca después de un intento fallido de poner fin a DACA en su primer mandato, los aproximadamente 535,000 beneficiarios actuales se preparan una vez más para la incertidumbre. Mientras tanto, una impugnación de varios años a DACA podría acabar volviéndolo ilegal, dejando a personas como Montoya sin un escudo contra la deportación.

“Tengo que tomar muy en serio sus palabras (las de Trump), cuando dicen ‘deportación masiva’ también incluyen a personas como yo”, dijo Montoya, que dirige Aliento, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en Arizona.

Reyna Montoya, CEO de Aliento, durante un Foro de Inmigración en Washington en noviembre. Imagen Jose Luis Magana/AP



La incertidumbre no es nada nuevo para los beneficiarios de DACA. A medida que muchos pasaron de la edad escolar a la edad adulta, han sido testigos de un aluvión de amenazas legales al programa.

DACA no ha aceptado nuevos solicitantes desde 2021, cuando un juez federal lo declaró ilegal y ordenó que no se procesaran nuevas solicitudes. Sin embargo, los beneficiarios actuales aún pueden renovar sus permisos. La administración de Joe Biden apeló la decisión y el caso sigue pendiente.

Los temores de los beneficiarios de DACA ante el regreso de Trump

Quienes consiguieron y renovaron permisos de DACA han cambiado sus vidas. Con DACA, Montoya pudo por primera vez trabajar legalmente, obtener atención médica y dental y obtener una licencia de conducir.

Muchos beneficiarios esperaban que la vicepresidenta, Kamala Harris, ganara la Presidencia y siguiera luchando por ellos. Pero la reelección de Trump, que ha acusado repetidamente a los inmigrantes de fomentar el crimen violento y "envenenar la sangre" de Estados Unidos, ha aumentado sus temores de que DACA pueda terminar y que queden a merced de una posible deportación.

Por precaución, algunos se apresuran a renovar sus permisos, según la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, que ha estado brindando asistencia legal gratuita para ayudarlos a través del extenso proceso.

Otros se están preparando para posibles separaciones familiares. Pedro González-Aboyte, nativo de Phoenix y beneficiario de DACA, dijo que él y sus padres inmigrantes, junto con sus dos hermanos nacidos en Estados Unidos discutieron recientemente la posibilidad de separarse.

González-Aboyte recordó que sus padres, que inmigraron de México, dijeron que incluso si no podían quedarse en el país, "siempre que los tres estén aquí y estén bien, eso es lo que queremos".

"Esa fue una conversación muy real que tuvimos", dijo González-Aboyte.

Trump y los que se oponen a DACA

Si bien no está claro cómo Trump podría afectar a DACA esta vez, sí ha sugerido reducir otros programas que ofrecen protección temporal para inmigrantes y está llenando su administración entrante con personas de línea dura en materia de inmigración, incluidos Stephen Miller y Thomas Homan.

Los funcionarios del equipo de transición de Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por la agencia AP.

Durante su primer mandato, Trump intentó rescindir DACA. Pero en 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que su administración terminó el programa de manera indebida, aunque no se pronunció sobre la legalidad del mismo.

Pero el destino de DACA no quedará inmediatamente en manos de Trump, si es que llegar a hacerlo. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, considerado el tribunal de apelaciones más conservador del país, escuchó argumentos en octubre sobre la legalidad de DACA. El caso, presentado inicialmente por Texas y otros estados liderados por republicanos en 2018, ahora se centra en una norma de la administración de Biden destinada a preservar y fortalecer DACA.

Los abogados de los opositores a DACA argumentaron que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente son una carga financiera para los estados. Mientras tanto, la administración de Biden, junto con los intervinientes, sostienen que Texas no ha demostrado que los costos que cita sean atribuibles a la política y, por lo tanto, carece de legitimidad.

El panel no tiene una fecha límite para emitir un fallo. De todos modos, es probable que su fallo sea apelado, lo que podría elevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Stephen Yale-Loehr, profesor de práctica de derecho de inmigración en la Universidad de Cornell, dijo que el escenario más probable es que el panel afirme que DACA es ilegal y que el caso llegue a la Corte Suprema. No prevé que Trump intente poner fin a DACA de inmediato, pero no descartó la posibilidad.

"No sé si realmente podrían terminar el programa más rápido de lo que avanza el proceso actual", dijo. "Aún podrían hacerlo, pero tienen una gran cantidad de asuntos de política de inmigración en su agenda", agregó.

La lucha por defender DACA

Yale-Loehr dijo que el gobierno de Biden tiene limitaciones en cuanto a cómo podría ayudar a los beneficiarios de DACA en esta etapa, pero podría permitirles renovar sus permisos de manera temprana y procesarlos lo más rápido posible.

Greisa Martínez Rosas es una beneficiaria de DACA y directora ejecutiva de United We Dream, una red de defensa de los inmigrantes liderada por jóvenes que cuenta con más de un millón de miembros en todo el país. Dijo que el movimiento por los derechos de los inmigrantes ha crecido mucho desde el primer mandato de Trump y se ha estado preparando para este momento durante años, "construyendo una infraestructura ágil y receptiva para que podamos hacer cambios a medida que surjan amenazas".

Según esta dreamer, están pidiendo a los estadounidenses que ofrezcan 'santuario' a los inmigrantes, preparándose para garantizar la seguridad física y psicológica de las personas en caso de deportaciones masivas, planificando manifestaciones y pidiendo ayuda a la administración actual.

"Todavía tenemos un par de meses para que la administración de Biden utilice todas las herramientas a su disposición para proteger y defender a la mayor cantidad de personas posible", dijo Martínez Rosas en una reciente conferencia de prensa. “Esperamos que hagan eso ahora más que nunca”.

