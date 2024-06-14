Corte Suprema falla contra inmigrantes que recibieron órdenes de deportación y no se presentaron ante el juez

Video Aumenta el número de migrantes que duerme en el piso del aeropuerto de Boston: refugios no tienen espacio

La Corte Suprema de Justicia falló este viernes que los inmigrantes que no se presentan a sus audiencias de deportación no pueden solicitar que se rescindan sus expulsiones, excepto en casos donde el extranjero demuestre que la o las Notificaciones de Comparecencia (NTA) que reciba para presentarse ante el tribunal estén defectuosas.

En una decisión 6-3 el máximo tribunal de justicia responde a una demanda de tres casos unificados, en el que los inmigrantes argumentaron que recibieron órdenes de deportación en ausencia, pero sus citatorios (NTA) tenían errores que afectaron el debido proceso.

El máximo tribunal de justicia, sin embargo, resolvió que los demandantes sí recibieron una segunda notificación adecuada para presentarse a sus audiencias de deportación, pero no acudieron, dando como resultado que los jueces que atendieron sus casos emitieran órdenes de deportación en ausencia, tal y como lo señala la ley.

“Muchos inmigrantes cuando entraban a Estados Unidos por la frontera entre 2020 y 2021 les daban NTA defectuosas. Pero luego, cuando eran liberados, a sus domicilios les llegaba una segunda NTA con todos los datos para que se presentaran en el tribunal”, explica Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Lo que dice el fallo de la Corte Suprema es que la segunda NTA enviada por el gobierno es suficiente para que el inmigrante cumpla con los requisitos del gobierno. Y que el gobierno no tiene que ser perfecto”.

“La NTA no es defectuosa si el gobierno subsecuentemente manda otra notificación correcta con la fecha, hora y día de la audiencia”, precisó.

La jueza Ketanji Brown Jackson, quien estuvo a cargo de escribir la opinión disidente del tribunal, cuestionó las notificaciones de comparecencia (NTA) porque, dijo, "no incluyen los cargos que se presentan contra el inmigrante" en el juicio de deportación y tampoco "se le informa que puede ser representado por un abogado".

Jackson añadió que hasta ahora la ley del Congreso ponía la carga en el Gobierno para enviar NTA completas a los no ciudadanos que enfrentan la expulsión cada vez que inicia un proceso de deportación. Pero con el fallo de este viernes, "la mayoría de los jueces trasladó esa carga a los extranjeros, individuos que tal vez no estén familiarizados con este país y sus leyes, asignándoles la responsabilidad de abordar los errores del Gobierno".

Los casos que abrieron el debate

Los casos que llegaron a manos de la Corte Suprema para revisión se conocen como Campos-Chaves v. Garland y Garland v. Singh y Méndez-Colin.

El expediente de Moris Esmelis Campos-Chaves señala que el inmigrante, de origen salvadoreño, ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 24 de enero de 2005 y recibió una NTA el 10 de febrero de ese año. Fue puesto en proceso de deportación bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos (USC) Sección 1182(a)(6)(A)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA); explica el sitio Oyez.

Campos-Chavez no se presentó a su audiencia. La inasistencia motivó que el juez a cargo del caso emitiera una orden de deportación en ausencia.

Años más tarde, el 18 de septiembre de 2018, se lee en el expediente, Campos-Chaves solicitó reabrir su caso argumentando que la NTA que había recibido inicialmente en 2005 era defectuosa.

El juez de inmigración concluyó que la NTA no era defectuosa y Campos-Chaves en realidad había recibido la Notificación de Audiencia. De esa manera, el juez de inmigración negó su petición de revisión y también rechazó todas las mociones pendientes.

A su vez, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió una orden final de deportación y el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos denegó su petición de nueva audiencia.

La pregunta dirigida a la Corte Suprema en este caso fue si era válido que el gobierno proporcione avisos adecuados cuando entrega una NTA que no incluye la “hora y lugar” del procedimiento seguido de un documento adicional que contiene esa información.

En la demanda Garland v. Singh y Méndez-Colin, por su parte, documentos judiciales muestran que los demandados, Singh y Méndez-Colín, cada uno recibió una NTA que no cumplieron. Pero ellos alegan que no fueron notificados correctamente para asistir a sus respectivas audiencias.

Al no presentarse a sus juicios, ambos inmigrantes, como en el caso de Campos-Chávez, recibieron una orden de deportación en ausencia que luego apelaron para luego perder sus casos en tribunales inferiores.

En los comentarios del fallo de la Corte Suprema, los jueces dijeron que el sistema de deportación indica que, si el gobierno emite una NTA y el extranjero recibe la notificación requerida por ley y no se presenta al procedimiento de deportación programado, está sujeto a una orden de deportación obligatoria e irrevocable.

Los magistrados agregaron que la orden de deportación in absentia está sujeta a reconsideración, si no está completa y el inmigrante no recibe la información adecuada especto a la hora, fecha y lugar donde debe presentarse ante el juez.

El fallo del 2021 sobre las NTA

En abril de 2021 la Corte Suprema, en el caso conocido como Niz Chávez, falló que los avisos o NTA incompletas o con información errónea, no son válidos y no detienen el reloj de presencia continua en Estados Unidos.

El dictamen favoreció a cientos, quizás miles de indocumentados que enfrentan procesos de deportación de Estados Unidos.

En una decisión 6-3, el máximo tribunal de justicia resolvió en ese entonces que las NTA no pueden llegar incompletas a un tribunal y con ello activar un proceso de deportación.

En muchos casos cuando el extranjero indocumentado recibe uno de estos documentos, automáticamente se corta o suspende el reloj que mide el tiempo de permanencia ilegal en el país, impidiendo que el afectado en ciertos casos reclame la residencia legal permanente por llevar más de 10 años sin papeles en Estados Unidos y su deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato.

En junio de 2018 la Corte Suprema dictaminó que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación (NTA) “no detienen el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para seguir en el país.

Al igual que en el caso Niz-Chávez, la decisión constituyó una victoria para miles de inmigrantes que luchan contra sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en el país.