Aumenta el rechazo de solicitudes de visa H-1B para trabajadores profesionales extranjeros

Más duro que Obama

Por qué los rechazos

Tabla de denegaciones

Cambio de reglas

Dificultades adicionales

USCIS confirma

Tenga en cuenta

· Que el peticionario no estableció que el puesto a desempeñar califica como una ocupación de especialidad o que cumpla con al menos uno de los cuatro criterios según las leyes y regulaciones existentes;

· No estableció que tuviera una relación válida de empleador-empleado con el beneficiario;

· No estableció que tengan asignaciones calificadas específicas y no especulativas en una ocupación especializada para el beneficiario durante todo el tiempo solicitado en la petición;

· No estableció que el beneficiario estuviera calificado para realizar servicios en una ocupación especializada; y,

· No estableció que el beneficiario mantuviera adecuadamente su estado actual.