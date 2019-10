"Aquí nos vamos a morir": muchos migrantes de nueva caravana disuelta no quieren regresar y prefieren morir en México

Más de 600 detenidos

Muchos de los migrantes aún piensan en otras opciones y tienen el deseo de continuar y seguir por las vías del tren pero no tienen la intención de regresar a sus países de origen.

"Aquí nos vamos a morir, pero a nosotros nadie nos regresa". "Yo no vine hasta acá para que me regresen", han sido algunos de los testimonios que la agencia EFE ha recabado de migrantes que fueron detenidos.

La ola de migrantes africanos

La ruta elegida suele ser a través de bandas que trabajan de manera similar a compañías constituidas de manera legal, estableciendo acuerdos con organizaciones locales. Brasil es el destino favorito, pero también Ecuador, a donde llegan la mayoría de cameruneses ya que desde el año 2008 no solicita visa a los ciudadanos que provienen de África.

Desde que ese grupo de africanos ingresó a territorio mexicano, el INM los ha catalogado como personas apátridas, que no cuentan con nacionalidad.

"Abandoné mi país por la crisis que está sucediendo en el sur de Camerún, la vida no tiene valor ahí especialmente para jóvenes como nosotros. Nos están matando todos los días, así que estamos huyendo en búsqueda de una mejor vida", dijo uno de los africanos varados en Tapachula.

Los migrantes se quejan de que el Instituto de Migración no accede al diálogo y tampoco a traducir los documentos que les entregan. Los africanos duermen desde hace semanas en las calles en espera de su permiso y han declarado que no quieren ser refugiados pues en su mayoría no hablan español y su deseo es llegar a EEUU o Canadá.