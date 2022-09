ACLU demanda a ICE por retener documentos relacionados con acceso a abogados en centros de detención

La demanda de la FOIA presentada por ACLU sigue a un informe titulado ‘No Fighting Chance: ICE’s Denial of Access to Counsel in U.S. Immigration Detention Centers’ (‘Sin oportunidad de pelear’: Negación de ICE de acceso a un abogado en los centros de detención de inmigrantes de EEUU), que examinó las condiciones en 173 centros de detención en todo el país.