Si te dejan entrar a EEUU porque tienes una causa de asilo, esto es lo que tienes que saber

La publicación BuzzFedd.News, citando un cable de The Associated Press, reportó el caso de un grupo integrado por ocho inmigrantes que arribaron a Sacramento, California, procedente de El Paso Texas. Aclara que no forman parte del programa de expulsiones de los gobernadores republicanos Greg Abbott (Texas) y ron DeSantis (Florida), quienes responsabilizan al gobierno de Joe Biden por la crisis fronteriza y claman por el retorno de la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.