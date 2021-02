"Tememos que otros tengan miedo de hablar": piden devolver a EEUU a testigo del tiroteo de El Paso

"ICE dice que no sabía"

A Rosa la detuvo la policía el 27 de enero de 2021 y al revisar su expediente hallaron dos multas de tráfico que ella no había pagado. Además, manejaba sin licencia —porque Texas no expide el carnet a personas sin documentos— e iba sin el cinturón de seguridad: "Cuando la arrestaron por esas multas que no pagó le avisaron a ICE que la tenían en custodia, así que ICE la espero a su salida de la cárcel para llevarla al puerto fronterizo. Ahora ICE dice que no sabía que ella era testigo, pero ellos estaban ahí en agosto de 2019 cuando ella declaró", dice Hey.