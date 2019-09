Una visa podría traer esperanza a los sobrevivientes de la masacre de El Paso

Pero mientras algunos sobrevivientes procesan el horror que vivieron, surge cierta esperanza: aquellos que no son residentes podrían solicitar una visa especial diseñada para proteger a las víctimas de crímenes .

El objetivo de la visa es ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y puedan colaborar con las autoridades. “Le da a la gente la oportunidad de tener una voz que de otro modo no se atreverían a usar por culpa de posibles represalias o de una posible deportación”, dijo Pamela Muñoz , abogada de inmigración en El Paso.

“Que El Paso sea una comunidad con una gran población de inmigrantes, pero también un gran número de familias con distintas situaciones migratorias —en la que algunos miembros pueden ser residentes o ciudadanos y otros no tener nada— da a entender que habrá personas que pueden solicitar la visa”, dijo Muñoz, quien tras el tiroteo ofreció sus servicios como abogada a las víctimas.

El inicio de un largo proceso

“Es muy difícil”, dijo Christina Garcia, del Centro de Apoyo al Inmigrante Las Américas. “ Es un proceso realmente largo y muy tedioso porque todo el peso de la carga de la prueba recae sobre el solicitante . E incluso cuando la persona dice: ‘Yo estuve allí, viví un trauma psicológico y estoy sufriendo’, eso no garantiza que (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, por sus siglas en inglés) vaya a conceder la visa”.

“Me tocó vivirlo en carne propia, me tocó verlo con mis ojos”, recordó Marta. “Tropezarme con heridos, con muertos. Correr para allá, para acá, (porque) no hallabas para dónde salir. No había salida”. (Para proteger su identidad, solo se usa el nombre de Marta en esta nota).