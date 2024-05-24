Estas imágenes de partes de una aeronave no son del accidente en el que falleció el presidente de Irán

Es falso que las imágenes en las que se ven, en un caso, restos de la cola de una aeronave y, en otro, varias personas en lo que sería el lugar de un accidente aéreo, correspondan a las labores de ubicación y rescate del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fallecido el pasado 19 de mayo, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país.

Las instantáneas compartidas en Facebook , Instagram y X (antes Twitter) son de otro suceso en el que se vio involucrada una avioneta, no un helicóptero, en 2020, por lo que las imágenes están fuera de contexto.

Un accidente de abril 2020

En la imagen en la que se ve la cola de lo que supuestamente sería el helicóptero, se aprecia en esa parte de la aeronave la bandera iraní y un número, el 1136. Alrededor, en una zona boscosa y en la que también hay algo de bruma, se observan restos del aparato siniestrado y varias personas en la parte inferior derecha de la foto.

Una de las publicaciones en X asegura que lo que vemos “es lo que quedó del helicóptero de la presidencia iraní”. Otra dice que “se confirma” la muerte de Raisi “en el accidente de helicóptero junto a todos los ocupantes”. Los posts en Facebook tienen mensajes similares. “Murió el presidente de Irán al estrellarse su helicóptero”, señala uno de estos.

Una búsqueda en Google, con las palabras clave en persa “accidente cola avión 1136 Irán” , arroja varios resultados de webs con imágenes de la cola de avión que aparece en la foto analizada. Una de ellas, de la agencia de noticias iraní ISNA, dice —según el traductor de Google— que “a las 17:00 horas de hoy, miércoles 3 de mayo, un avión ‘Cessna’ tuvo un accidente durante una operación policial debido a las condiciones climáticas adversas y la visibilidad reducida”. Fallecieron dos personas.

Tanto ISNA como la web Rokna.net citan a la Media Luna Roja de Irán como la fuente de la imagen. Al buscar en la cuenta en X de la organización, encontramos, con fecha del 22 de abril de 2020, la imagen analizada.

El mensaje que comparten informa, de acuerdo con Google Translate, que el avión siniestrado viajaba “de Bisheh Kolah a Teherán, según informes públicos e instituciones militares”.

Pero ¿por qué la ISNA dice que fue el 3 de mayo y el tuit de la Media Luna Roja indica que el suceso ocurrió el 22 de abril? La diferencia, como ya explicamos en otra verificación sobre el accidente en el que perdió la vida Ebrahim Raisi, está en que Irán utiliza el calendario persa, diferente del gregoriano, que es el usado en la mayoría de los países occidentales. Así, el 22 de abril de 2020 del calendario gregoriano corresponde al 3 de mayo de 1399 del persa .

Una verificación lleva a otra

En la segunda de las imágenes analizadas un grupo de personas, también en una zona boscosa y brumosa, observan lo que parecen ser los restos de algún accidente. En la foto destaca un punto de luz, seguramente de una linterna, que apunta hacia ese área, de la que sale humo.

En Facebook e Instagram , la instantánea va acompañada de textos que dicen que se confirma la muerte de Raisi. En X , el mensaje asegura que la caída del helicóptero “y morir calcinado, es lo que muchos podrían llamar karma”.

La misma publicación de la Media Luna Roja que anunciaba el accidente de la avioneta del 22 de abril de 2020 incluye, entre otras fotografías de ese suceso, la imagen analizada. Es decir, es del mismo siniestro, no del que acabó con la vida del presidente de Irán.

Conclusión

Es falso que las imágenes compartidas en redes sociales que muestran restos de una aeronave y una sección de su cola sean del helicóptero que se estrelló el 19 de mayo y que acabó con la vida del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Una búsqueda con palabras clave en Google revela que las fotos son del accidente de una avioneta tipo Cessna ocurrido en abril de 2020, es decir, hace más de cuatro años, por lo que las imágenes están fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

