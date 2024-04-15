Cazas, sistema antimisiles Patriot y destructores: cómo fue el despliegue de EEUU para defender a Israel frente al ataque iraní

Video La orden para la respuesta israelí tras el ataque iraní “aún no ha llegado”: nos dice un portavoz militar

El presidente Joe Biden felicitó el domingo a los militares de Estados Unidos que intervinieron para neutralizar el ataque iraní contra Israel, en conjunto con otros países aliados y las fuerzas israelíes.

La Casa Blanca publicó un video del mandatario hablando por altavoz con el teniente coronel Curtis Culver, comandante del Escuadrón de Combate 494º, una de las dos unidades de la Fuerza Aérea de EEUU que respondieron al ataque.

“Ustedes son los mejores del mundo… Ambos escuadrones son increíbles, hicieron una diferencia enorme salvando potencialmente muchas vidas gracias a sus extraordinarias habilidades”, dijo Biden en su mensaje.

El apoyo de la aviación estadounidense fue clave para lograr que Israel neutralizara casi por completo el esperado ataque iraní, que incluyó más de 150 drones, más de 100 misiles balísticos y unos 30 de crucero, según un alto funcionario militar estadounidense.

La acción ofensiva por parte de Irán era esperada, ya que Teherán había anunciado represalias tras un ataque este mes contra un edificio diplomático en Damasco, Siria, atribuido a Israel, aunque Tel Aviv no ha reconocido ni negado su responsabilidad. Al menos 12 personas murieron en ese incidente, incluyendo dos generales de la Guardia Revolucionaria iraní, informó la AP.

¿Qué papel jugó Estados Unidos en la defensa de Israel?

Las fuerzas estadounidenses "se enfrentaron y destruyeron con éxito más de 80 vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional (OWA UAV) y al menos seis misiles balísticos destinados a atacar a Israel desde Irán y Yemen", dijo el Comando Central de Estados Unidos en Twitter el domingo.

"En un momento, supimos que había más de 100 misiles balísticos en el cielo" y "los resultados de las defensas, por supuesto, no estaban claros hasta que todo estuvo dicho y hecho", dijo un alto funcionario de la administración, describiendo la tensa atmósfera que se vivió.

Junto al famoso sistema de defensa antimisiles de Israel, el llamado 'Domo de hierro', la acción defensiva fue reforzada con aviones de combate estadounidenses y británicos, un sistema de defensa antimisiles Patriot manejado por tropas estadounidenses en Irak y destructores estadounidenses frente a las costas de Israel, detalló un alto funcionario de la administración Biden a algunos medios de prensa el domingo, bajo condición de anonimato.

El resultado de este cúmulo de fuerzas que se articuló con tiempo la semana pasada fue, dijo el funcionario, una “derrota espectacular” del ataque de Irán, aunque la ofensiva de Teherán, reconoció, fue mayor de lo que habían anticipado.



Entre las fuerzas estadounidenses que participaron se encontraban el 494º Escuadrón de Cazas, con cuartel general en Reino Unido; y el 335º Escuadrón de Cazas, de la Base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson en Carolina del Norte. Combinados, los dos escuadrones utilizaron sus F-15E Strike Eagles para derribar unos 70 drones de ataque que se dirigían a Israel, detalló un reporte The Washington Post.

Otro alto funcionario militar dijo que el USS Carney y el USS Arleigh Burke, destructores situados en el Mediterráneo, derribaron entre cuatro y seis misiles balísticos y las tropas estadounidenses que manejaban los Patriots desde Irak derribaron otro misil que sobrevolaba el espacio aéreo iraquí en su camino hacia Israel.

Como resultado, Israel informó que se había logrado neutralizar el 99% de todos los drones y misiles lanzados por Teherán. Solo unos pocos lograron impactar y no causaron un daño importante.

¿Cómo se preparó Estados Unidos para el esperado ataque iraní?

Antes del ataque, funcionarios estadounidenses, incluidos el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de Estado Antony Blinken, estuvieron en contacto permanente con los israelíes, así como con otros países de Oriente Medio.

El general Erik Kurilla, jefe del comando militar estadounidense responsable de la región, fue enviado a la región y proporcionó actualizaciones en tiempo real, además de coordinar con los israelíes y otros socios.

Estados Unidos también estuvo en contacto con Irán, enviando "una serie de comunicaciones directas a través del canal suizo", dijo un alto funcionario de la administración, citado por la AFP.

“Bajo mis instrucciones, para apoyar la defensa de Israel, el ejército estadounidense trasladó aviones y destructores de defensa contra misiles balísticos a la región durante el transcurso de la semana pasada”, dijo Biden en un comunicado el sábado por la noche. "Gracias a estos despliegues y a la extraordinaria habilidad de nuestros militares, ayudamos a Israel a derribar casi todos los drones y misiles entrantes".

Con información de AFP, EFE y otros.

