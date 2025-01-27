Cambiar Ciudad
Es falso que ICE esté recompensando con 750 dólares la denuncia de inmigrantes indocumentados

El propio servicio de inmigración afirmó en Instagram que no da recompensa por pistas que “apoyen el cumplimiento de los objetivos de la normativa de inmigración civil”.

Dayimar Ayala Altuve.
La falsedad sobre el pago por denuncias circula en inglés y español.
En Facebook, Instagram y X (antes Twitter) circula, en inglés y español, la afirmación de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está ofreciendo una recompensa de 750 dólares por “la denuncia de inmigrantes indocumentados”. Eso es falso, y fue aclarado por el propio organismo.

En medio de los cambios de políticas migratorias que ha implementado el presidente Donald Trump en su primera semana en ell poder, han circulado numerosas desinformaciones relacionadas con inmigración: como que supuestamente se habrían cancelado las deportaciones o que hubo un intento de cruce de migrantes a la fuerza por El Paso, México.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


El mensaje en redes fue desmentido de forma oficial

“Estados Unidos paga recompensa de 750 dólares por migrantes [ sic] indocumentados”, “ICE supuestamente está ofreciendo $750 [ sic] por cada inmigrante ilegal [ sic] que entregue a través de su formulario de denuncia”, se lee en cientos de publicaciones en redes sociales, con algunas variantes, pero con la misma coincidencia de los supuestos 750 dólares de recompensa.

Las publicaciones en redes sociales han sido compartidas, al menos, desde el 20 de enero de 2025, fecha en la que Trump asumió la presidencia.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés, nos llevó a algunas publicaciones en medios de prestigio que incluyen un desmentido de ICE sobre la supuesta recompensa.

En el Instagram del servicio de inmigración de Estados Unidos hay una publicación del 24 de enero de 2025 en la que se lee: “Para el registro. Contrario a los rumores, ICE no está dando una recompensa de $750 por pistas que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la normativa de inmigración civil”, se lee.

Conclusión

Es falso que ICE está ofreciendo una recompensa de 750 dólares por “la denuncia de inmigrantes indocumentados”, como afirman cientos de publicaciones en Instagram, Facebook y X (antes Twitter). El propio servicio de inmigración de Estados Unidos desmintió la afirmación con una publicación en su Instagram, en la que aclara que no recibe pistas “que apoyen el cumplimiento de los objetivos de la normativa de inmigración civil” a cambio de una recompensa de 750 dólares. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

