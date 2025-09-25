Ese hombre que se desploma al escuchar su sentencia NO es el acusado de matar a una joven ucraniana en un tren: el video es de 2016

La última ejecución en Carolina del Norte fue en 2006.

En redes sociales circula un video en el que un hombre se derrumba al escuchar su sentencia, identificado falsamente por algunos usuarios como Decarlos Brown Jr., acusado de apuñalar mortalmente a la ucraniana Iryna Zarutska a bordo de un tren en Carolina del Norte. Aunque el presidente Donald Trump ha pedido un juicio “rápido” y la “pena de muerte” para el acusado, el video no corresponde a este caso, sino a otro ocurrido en Ohio hace varios años.

PUBLICIDAD

"Condena de muerte a hombre que asesinó a ucraniana", se lee en un video en el que se observa a un hombre de cabello largo, con una camiseta de rayas horizontales, que llora tras escuchar la sentencia de un juez. Sin embargo, en el audio del clip, publicado el 13 de septiembre en Instagram, se escucha: “Cadena perpetua sin libertad condicional”, una pena distinta a la mencionada en el texto.

En la parte superior del video también se muestran imágenes que supuestamente corresponden a Iryna Zarutska y al momento en que fue atacada en un tren. Ese mismo día se publicó un video similar en X (antes Twitter), donde superó los 1.6 millones de reproducciones.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910.

La sentencia corresponde a un caso de Ohio

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google a partir de una captura del video y encontramos un artículo de 2016 con una imagen que refleja el mismo entorno que se observa en el clip que circula, el cual asegura que se trata de la sentencia de Brown. Sin embargo, el artículo publicado por cincinnati.com aborda el caso de Jaleel Smith-Riley, condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, tras ser encontrado culpable de quitarle la vida a una mujer en Ohio.

Al buscar el nombre de Smith-Riley en Google, encontramos el video original publicado en la cuenta oficial de YouTube del canal WCPO 9, de la cadena ABC. En el minuto 0:38 se observa un desvanecimiento que coincide con las imágenes del video que falsamente lo identifica como el acusado de apuñalar a la joven ucraniana en 2025.

PUBLICIDAD

A diferencia del caso de Carolina del Norte, el de Smith-Riley ocurrió en Ohio, donde fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según los registros oficiales del gobierno del estado.

Aunque Brown enfrenta cargos aún no ha sido sentenciado, lo que también desmiente las afirmaciones falsas que circulan en X e Instagram. El acusado permanece detenido y cuenta con antecedentes que incluyen robos y problemas de salud mental.

En Carolina del Norte, la pena de muerte es legal; sin embargo, la última ejecución registrada ocurrió en 2006, según señala el Departamento de Corrección de Adultos del estado.

El 23 de septiembre de 2025, la legislatura de Carolina del Norte aprobó la “Ley Iryna”, un paquete de justicia penal que limita la fianza, busca más evaluaciones de salud mental para los acusados y podría reactivar la pena de muerte en el estado. El proyecto, impulsado por republicanos, fue aprobado por la Cámara y enviado al gobernador demócrata Josh Stein, quien aún revisa si lo firmará o vetará.

Conclusión

Es falso que un video que circula en redes sociales, en el que un hombre llora al escuchar una supuesta sentencia de muerte, corresponda al acusado de causar la muerte de Iryna Zarutska en un tren de Carolina del Norte. En realidad, el clip muestra la sentencia de Jaleel Smith-Riley en Ohio en 2016. Aunque Brown enfrenta cargos, todavía no ha sido sentenciado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@televisaunivision.com o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.