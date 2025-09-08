Cambiar Ciudad
La joven de 23 años que huyó de la guerra en Ucrania y murió apuñalada en un tren en Carolina del Norte

De acuerdo con la policía local, Iryna Zarutska, de 23 años, que huyó de la guerra en Ucrania, murió en un ataque aleatorio el 22 de agosto, cuando fue apuñalada por un hombre con un largo historial de cargos penales y crisis psiquiátricas.

Video Joven ucraniana muere apuñalada en un tren en Carolina del Norte: un sujeto la atacó por la espalda

El asesinato de una joven refugiada ucraniana que murió apuñalada ha desatado críticas contras las autoridades de Charlotte, en Carolina del Norte.

El sospechoso, Decarlos Brown Jr. de 34 años, había cumplido condena en prisión, estuvo internado brevemente por esquizofrenia y fue detenido a principios de este año tras llamar repetidamente al 911 desde un hospital.

Apuñalamiento de joven ucraniana queda capturado en video

En imágenes de una cámara de vigilancia publicadas el viernes por el Charlotte Area Transit System se muestra a Zarutska sentada en el tren mientras Brown toma asiento justo detrás de ella. Minutos después, sin ninguna interacción aparente, saca una navaja, se levanta y la acuchilla en el cuello.

Los pasajeros gritaron y se dispersaron mientras ella se desplomaba. Brown fue detenido en el lugar de los hechos y acusado de asesinato en primer grado.

Zarutska había llegado a Estados Unidos huyendo de la invasión rusa, según escribieron sus familiares en una publicación de GoFundMe, en el que la describían como una persona decidida a construir una vida más segura.

El presidente Donald Trump politizó el asesinato calificando al atacante como un "criminal de carrera" con 14 arrestos previos y diciendo que la "sangre de Zarutska está en las manos de los demócratas que se niegan a poner a la gente mala en la cárcel”, escribió en su red social Truth Social.

