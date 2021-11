El teatro de 'fake news' de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

"Con excepción de unos pocos medios que son considerados amigos (de la pareja presidencial), como es el caso de Telesur, TV Iraní y creo que un medio de comunicación chino, me parece que todos los corresponsales extranjeros fueron devueltos en la frontera de Nicaragua. No pudimos entrar", me contó por WhatsApp la periodista Lucía Newman, corresponsal de Al Jazeera, horas después de la votación.