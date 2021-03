El video de la llegada del robot Perseverance en Marte no es un montaje ni se hizo en un desierto de la Tierra

Las imágenes del video que publicó Univision Noticias el 22 de febrero, en su perfil de Facebook sí son las de la llegada del robot explorador Perseverance a Marte . No son tomas de ningún desierto del planeta Tierra, ni el resultado de un montaje por computadora o de una grabación escenificada en alguna locación terrestre. Y el robot Perseverance sí se posó sobre la superficie del llamado Planeta Rojo, con maniobras bien calculadas por la NASA.

El post de Univision Noticias reprodujo un video de la NASA (las siglas en inglés de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos) sobre el descenso del Perseverance a Marte. La publicación tuvo 364 comentarios y entre ellos hubo movido intercambio de mensajes que afirmaban que el video era un montaje, era falso o estaba montado en computadoras o creado con una animación digital; que las imágenes eran del desierto de Atacama en Chile, el de Arizona o tierras rojas de Oklahoma en Estados Unidos, y que era imposible que el robot llegara al suelo de Marte porque no hay aire, gravedad ni oxígeno para permitirlo.

Marte tiene gravedad, aunque aproximadamente un tercio de la de la Tierra (37%), y sí tiene aire, aunque muy fino, y cantidades ínfimas de oxígeno. Sin embargo, que Perseverance hubiera tocado su superficie no dependió de la ausencia o presencia de oxígeno, sino de un funcionamiento muy preciso de las estructuras de la nave, para reducir la velocidad y amartizar suavemente.

¿El video es de un desierto de la Tierra?

El video que publicó la NASA no se tomó, pues, en un desierto de la Tierra y, por lo tanto, tampoco en los de Atacama, en Chile, ni del desierto de Arizona (el de Sonora) ni en tierras coloradas ( red dirt ) de Oklahoma.