De bebés decapitados a bombas nucleares: desinformaciones generadas en la primera semana de la guerra entre Israel y Hamas

En redes sociales se ha difundido en octubre de 2023 un video de una multitud que salta y ondea banderas israelíes frente al Muro de los Lamentos, con un incendio al fondo, y el texto: “Israel se pone a adorar a Dios en medio de bombardeos”, relacionándolo con los recientes ataques terroristas de Hamas. Sin embargo, no es así pues el clip está fuera de contexto: data de mayo de 2021 . Lo verificamos mediante una búsqueda inversa de imagen en Google , que nos llevó a un artículo de The Times of Israel en el que puede verse un tuit del 10 de mayo de 2021 con un video del mismo evento que el de la grabación difundida en Instagram, que en realidad corresponde a una celebración del Día de Jerusalén.