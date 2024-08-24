Cambiar Ciudad
No existe un "Bono Mujer" del gobierno de México, como dicen en redes

Un usuario en redes se hace pasar por una cuenta gubernamental para promover un supuesto programa para mujeres inexistente. En elDetector te contamos de qué trata esta falsedad.

Ivette Franco
Por:
Ivette Franco.
El sitio web incluido en la publicación ofrece entradas para el teatro en España.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / captura de Facebook.

En Facebook circula una publicación con el logo del gobierno Federal de México que anuncia un supuesto programa llamado "Bono Mujer", el cual, afirman, beneficiaría a “todas las madres de familia” con un apoyo económico. Sin embargo, esto es falso. Un funcionario del gobierno federal desmintió la existencia de dicho programa.

“Ya es oficial! Se entrega el nuevo ‘Bono Mujer’ de $3,000 MXN [161.10 dólares]” dice la publicación, en la que se muestra una tarjeta con el logo del Estado de México y el enunciado "Mujeres con Bienestar". El post, publicado el 14 de agosto de 2024, también asegura que este beneficio será otorgado a “todas las madres de familia” y solicita registrarse para obtenerlo.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Es un “fraude”

En elDetector notamos que la cuenta que compartió el post que estamos verificando no corresponde a la cuenta oficial del gobierno de México, a pesar de que en la imagen de perfil se muestra el texto “Gobierno de México”. La cuenta oficial tiene 3.3 millones de seguidores, a diferencia de la página que compartió el supuesto bono que tiene 38 seguidores. Además, observamos que esta cuenta ha compartido publicaciones similares con diferentes montos de dinero en distintas fechas (desde el 24 de julio de 2024).

Para verificar la autenticidad de este supuesto programa de ayuda social “Bono Mujer”, nos pusimos en contacto directamente con el gobierno de México. “Es fraude”, respondió a nuestra consulta a través de WhatsApp, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República Mexicana.

Además, realizamos una búsqueda con el nombre del supuesto programa de ayuda para mujeres en el sitio web de la Secretaría de Bienestar, responsable de la asistencia social en México, y la búsqueda no arrojó resultados.

También hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que la Secretaría de Bienestar del Estado de México cuenta con un programa llamado Mujeres con Bienestar. La publicación que estamos verificando utiliza colores e imágenes similares a las usadas para promocionar esta iniciativa regional.

El estado de México ofrece ayuda social, pero no es “Bono Mujer”

El programa del Estado de México tiene como objetivo brindar “apoyo económico” a mujeres para que puedan “cumplir con sus necesidades básicas y servicios para el bienestar”.

La ayuda económica de este programa se proporciona en forma de una tarjeta con una apariencia similar a la que se muestra en la publicación desinformante. Sin embargo, este programa no ofrece la cantidad anunciada en el post falso ni tampoco es para todas las mujeres mexicanas.

Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres de 18 a 64 años que residen en el Estado de México y que se encuentran en “pobreza y carencia por acceso a la seguridad social”, el apoyo monetario es de “$2,500.00 MXN [133.14 dólares] (dos mil quinientos pesos), bimestrales de acuerdo a la disponibilidad presupuestal autorizada”.

Además, las inscripciones del programa Mujeres con Bienestar están en pausa y no habrá nuevas incorporaciones durante el resto de 2024, según indicó Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, en un artículo publicado en el medio mexicano Debate el 8 de julio de 2024.

Se trata de un clickbait

En busca de información adicional, desde elDetector accedimos al enlace proporcionado en la publicación, que prometía ofrecer el supuesto beneficio. Sin embargo, al ingresar al sitio web, notamos que este no está relacionado con México ni con programas de asistencia social para mujeres. En realidad, el portal está orientado a España y ofrece un bono familiar que, según se lee, “incluye 8 pases para canjear en espectáculos infantiles o teatro para bebés” a partir de “65 euros”.

El uso de titulares sensacionalistas o falsos, con el fin de atraer a usuarios a sus sitios web, se conoce como clickbait (ciberanzuelo). Esta estrategia se emplea generalmente para aumentar las visitas, en ocasiones con el objetivo de obtener beneficios económicos.

El sitio web del Gobierno del Estado de México advierte no aceptar ayuda de personas ajenas al Programa Mujeres con Bienestar y recomienda no compartir datos personales con nadie, ni en redes sociales. Además, señala que todo proceso de solicitud es personal y gratuito.

Conclusión

Es falso que el gobierno federal de México haya anunciado un programa llamado "Bono Mujer," que supuestamente otorgaría 3,000 pesos a todas las madres de familia, como se afirma en una publicación difundida en Facebook. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno mexicano, confirmó a elDetector que se trata de un “fraude.” Aunque el Estado de México ofrece un programa de ayuda social a mujeres de entre 18 y 64 años que residen en ese estado, actualmente no está aceptando nuevas solicitudes para lo que resta de 2024, y el mismo se llama Mujeres con Bienestar, no "Bono Mujer”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

