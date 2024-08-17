Esas fotos no son de los daños causados por el terremoto del pasado 8 de agosto en Japón, sino de otros eventos sísmicos

Una de las imágenes es de hace más de una década. <br>

Es falso que esas dos imágenes en las que se ven un tsunami arrasando una zona habitada y otra con una carretera agrietada, sean resultado del terremoto que sacudió el sur de Japón el 8 de agosto de 2024 (cerca de Miyazaki y otras zonas), como dice una publicación en Facebook. Ambas fotografías fueron tomadas tras dos sismos ocurridos en el país asiático, pero en otros eventos de ese tipo, por lo que están fuera de contexto.

“El día de hoy hubo un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter en Miyazaki, Japón”, dice el post que acompaña a las imágenes. En la de la parte superior se ve cómo una ola de escombro se acerca a una zona con dos casas con jardín. En la de la parte inferior se ve una carretera agrietada en varias partes y dos automóviles en parte hundidos en esos huecos, mientras dos personas observan la situación desde el fondo. Las dos fotos no son del terremoto del 8 de agosto de 2024. Tampoco son de la zona donde ocurrió el reciente sismo, en la parte sur de Japón, que es donde se encuentra la prefectura de Miyazaki.

Fotos de 2011 y enero de 2024

Una nueva búsqueda en Google, esta vez utilizando palabras clave, facilita otras publicaciones que ubican la fotografía en esa localización y en esa fecha, y no en Miyazaki y otras zonas, como falsamente afirman en redes sociales.

Conclusión

Es falso que las imágenes que se comparten en una publicación de redes sociales sean de los destrozos provocados por el terremoto que sacudió el 8 de agosto de 2024 la zona de Miyazaki, en Japón. Las dos fotos que acompañan al texto están fuera de contexto. Ambas se tomaron en zonas distintas a Miyazaki y en fechas anteriores. Una es resultado del sismo y posterior tsunami que arrasó parte de la costa este del país el 11 de marzo de 2011. Es decir, hace más de 13 años. Y la otra fue tomada tras el terremoto del 1 de enero de 2024 en la costa oeste, el primer día del año en curso y, por tanto, hace más de 8 meses. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

