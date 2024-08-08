Fuerte sismo de magnitud 7.1 sacude la costa sur de Japón y emiten aviso de tsunami

Video Alerta de tsunami en Japón tras potente terremoto en la costa noroeste del país

Un fuerte sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter se produjo este jueves en la costa del sur de Japón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS inicialmente dijo que se había producido otro fuerte terremoto segundos antes, de magnitud 6.9, pero horas después corrigió la información y dijo que solo se había producido un gran terremoto, de magnitud 7.1.

"El error fue corregido. Se registró solamente un evento", indicó el USGS en su página de monitoreo.

El fuerte sismo ocurrió a las 4:42 pm (hora local), en las costas de Kyushu, principal isla meridional de Japón, con epicentro a poco más de 12 millas al nordeste de Nichinan, y a una profundidad de unas 15.5 millas. Se sintió especialmente en la ciudad de Nichinan y zonas cercanas de la prefectura de Miyazaki.

Epicentro del terremoto de magnitud 7.1 que tuvo lugar este jueves frente a la costa japonesa. Imagen Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

Advertencia de tsunami tras el sismo en Japón

Tras el fuerte sacudón, la agencia meteorológica local emitió una advertencia por riesgo de tsunami y los residentes fueron llamados a no entrar al mar ni acercarse a la costa hasta que se levantara la advertencia.

La agencia dijo que se habían detectado olas de hasta 1.6 pies en tramos de la costa sur de Kyushu y la isla cercana de Shikoku una media hora después del temblor.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, las primeras olas de tsunami se detectaron a las 5:01 (hora local) en el puerto de la ciudad de Nichinan, frente al epicentro, donde alcanzaron los 0.6 pies, llegando posteriormente a alcanzar 1.5 pies en el puerto de Aburatsu, en la misma ciudad.

Las olas de mayor altitud, de 1.6 pies (medio metro) se observaron en el puerto de Miyazaki y otras de 0.9 pies se registraron en la ciudad de Tosashimizu, prefectura de Kochi, en la isla vecina de Shikoku; en el puerto de Shibushi, en Kagoshima (Kyushu) y en la ciudad de Minamiosumi, de la misma provincia, entre otras localizaciones, sin que por el momento se haya informado de daños por el fenómeno.

Unas tres horas después del terremoto la alerta de tsunami fue prácticamente levantada en las áreas afectadas, excepto Miyazaki, donde continuaban observándose cambios significativos de la marea.

Terremoto en Japón: reporte de daños

Por el momento no ha habido informe de grandes daños. El gobierno japonés creó un grupo de trabajo especial en respuesta al sismo, según un comunicado. Los sismólogos estaban celebrando una reunión de emergencia para analizar si el fuerte temblor había afectado a la cercana fosa de Nankai, la fuente de terremotos devastadores anteriores.

Los operadores de las plantas nucleares de Kyushu y Shikoku dijeron que estaban comprobando si habían sufrido algún daño, reportó la AP. Poco después la Autoridad Reguladora Nuclear informó que los 12 reactores nucleares, entre ellos tres que se encuentran operando actualmente, están a salvo.

La televisión pública japonesa NHK dijo que había informes de ventanas rotas en el aeropuerto de Miyazaki, cerca del epicentro.

Japón se encuentra en el 'Anillo de Fuego' del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea ese océano, y es uno de los países más propensos a los terremotos en el mundo.

El 1 de enero, un terremoto en la región de Noto, en el centro-norte de Japón, dejó más de 240 personas muertas.



Con información de AFP, AP y EFE.