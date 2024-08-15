Harris y Walz NO posaron ante un cartel que dice “comunistas revolucionarios de América”: es un video manipulado

La frase “comunistas revolucionarios de América” fue superpuesta en la grabación que circula en redes.

Un video que circula en Facebook y X (antes Twitter) muestra a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, junto a su compañero de fórmula electoral, Tim Walz, en un salón de clases rodeados de carteles y personas sentadas. Harris y Walz sonríen, se acercan al fondo del salón, se toman una selfie y en una de los carteles se lee, supuestamente, “comunistas revolucionarios de América” en inglés. Pero es falso que allí diga eso: el video está manipulado.

Comprobamos la falsedad y la manipulación de la publicación en redes sociales con una búsqueda inversa de imágenes que nos llevó hasta posts en X donde se comprueba que lo que dice realmente el cartel (en inglés) es: “Kamala y el entrenador” (o 'coach', trabajo que desarrolló Walz en sus tiempos de maestro escolar) y que todo el fondo de la imagen está manipulado

Ese cartel decía “Kamala y el entrenador”

En el video de Facebook y X se lee superpuesto en letras amarillas “Cuando pensabas que lo habías visto todo, Kamala te sorprende con este hermoso cartel” en el que se lee “comunistas revolucionarios de América” sobre un fondo rojo y con el símbolo de la hoz y el martillo representativo de la ideología comunista.

El reportero escribió que el cartel fue hecho por voluntarias LD4, el grupo de demócratas en Arizona que representan al Distrito Legislativo 4. “Dos voluntarias de la Generación Z le dicen a Harris que están ‘obsesionadas’ con ella”, añade Resnik en su tuit.

Harris y Walz estuvieron en Arizona juntos el pasado 9 de agosto de 2024. Acá se les ve en un acto de campaña, a Harris con el mismo traje marrón de pantalón y chaqueta y blusa negra; y a Walz con el traje azul, camisa blanca y corbata vinotinto. Es la ropa que ambos que tenían en el encuentro con los voluntarios del LD4.

En las respuestas a un posteo en X que tiene el video desinformante y que afirma “Jamás votaría por Kamala, porque soy 100% anticomunista”, algunos usuarios publicaron una foto con lo que realmente dice el cartel y otra imagen desde un ángulo distinto al video donde, también, se ve claramente que el cartel dice: “Kamala y el entrenador”.

La frase “comunistas revolucionarios de América” con fondo rojo, letras blancas y la hoz y el martillo, fue superpuesta en la grabación original para crear la manipulación

La cuenta en X @KamalaHQ, de respuesta rápida de la campaña presidencial Harris - Walz, publicó el 10 de agosto de 2024, un día después del acto de campaña en Arizona: “Gobernador Walz: No le he preguntado esto todavía, pero me voy a tomar una selfie con ella frente a este cartel”. Se les ve posando frente al cartel que dice “Kamala y el entrenador”.

Snopes, una unidad de verificación miembro de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, halló que el video en el que se lee “comunistas revolucionarios en América” tenía abajo a la izquierda, una marca de agua de un grupo de partidarios de Donald Trump. Ellos se atribuyeron la publicación desinformante afirmando que se trataba de un meme.

Conclusión

Es falso que la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris y el candidato a vicepresidente, Tim Walz, posaron frente a un cartel en el que se lee: “comunistas revolucionarios de América”, con fondo rojo y con el símbolo comunista de la hoz y el martillo. El video que circula en redes sociales está manipulado y un grupo de creadores de memes identificados con Donald Trump se atribuyeron la publicación desinformante. El cartel original dice en inglés “Kamala y el entrenador” y estaba colgado en la oficina de un grupo de simpatizantes demócratas en Arizona. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

