Esas fotografías de eventos de campaña de Kamala Harris no fueron creadas con IA, como afirman Trump y en redes sociales

*Actualización por corrección el 16 de agosto de 2024.

Publicaciones compartidas en redes sociales que muestran fotografías de dos eventos de campaña en Michigan y en Nevada de la vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walz aseguran que fueron creadas con inteligencia artificial (IA) para fingir que sus mítines están llenos, pero eso es falso. Hay registros mediáticos que confirman que esa cantidad de personas asistieron a los eventos y herramientas que sirven para reconocer que no fueron creadas con IA. Además, el equipo de campaña Harris - Walz confirmó a elDetector que las imágenes son reales.

Recientemente el número de personas que acuden a los mítines de Harris se ha convertido en un tema recurrente de Trump y sus seguidores para atacar la candidatura demócrata.

No es IA: esas personas estaban allí

“Demócratas sorprendidos usando IA para fingir una multitud para Kamala Harris en el evento Air Force 2. La campaña Harris/Walz ha sido expuesta por utilizar inteligencia artificial para engañar a las audiencias televisivas haciéndoles creer que sus mítines están agotados y llenos de seguidores entusiastas. En verdad, estos eventos han tenido una baja participación”, dice un mensaje de Facebook que incluye una fotografía en la que se ve a Harris y a Walz bajando de un avión mientras una multitud los recibe en la pista de un aeropuerto.

La misma fotografía fue compartida por el candidato republicano, Donald Trump en su cuenta de Truth Socia l con la frase: "Mira, la atrapamos con una 'multitud' falsa. ¡No había nadie ahí!".

Otra publicación señala: “La primera foto, un rally de Kamala, la cosa está para atrás, han puesto muchas personas y es una manipulación cochina y engañosa”, dice el mensaje que acompaña dos fotos. En la primera se ve a decenas de personas sentadas en unas gradas. Al frente un hombre de cabello canoso sostiene una bandera de “Kamala Harris 2024”. Sobrepuesta a la imagen se lee la leyenda: “Lo extraño en esta foto está de la mitad hacia arriba. La segunda imagen es un zoom a la primera fotografía con un texto sobrepuesto que dice: “la misma persona, la manipulación es grande”; en ella hay dos círculos rojos señalando a dos hombres afroamericanos.

Hay otros registros similares al de la imagen del avión

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la fotografía de Harris y Walz bajando de un avión circula en la web desde el 7 de agosto, día en que se realizó un mitin en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, enDetroit.

Fue originalmente publicada en X (antes Twitter) por un miembro del personal de campaña de Harris en Michigan, quien dijo en la misma publicación que la recibió de Ben Sarle , director digital del equipo de Harris en ese estado.

La búsqueda que realizamos también arrojó imágenes capturadas por diversos medios de comunicación , como CBS News, que cubrieron el evento. La agencia de noticias Reuters, por ejemplo, publicó una foto que muestra a Harris y a Walz bajando del avión Air Force Two para asistir a un mitin en Romulus, Michigan, el 7 de agosto de 2024. En la instantánea se ve a decenas de personas esperándolos en el aeropuerto. Otra foto (en diferente ángulo)del evento muestra a cientos de hombres y mujeres en un hangar del aeropuerto el mismo día.

También la agencia de fotografía Getty Images cubrió el mismo evento y en todas sus fotos se ven a cientos de seguidores de Kamala y Walz en la base aérea.

Otro video del evento , compartido en X por una persona que se identifica como parte del equipo de Harris, también muestra a cientos de asistentes en el aeropuerto de Detroit el 7 de agosto de 2024.

Además, pasamos la fotografía por herramientas que la analizan para determinar si fue creada con inteligencia artificial, pero ninguna arrojó un resultado positivo.

La foto de las personas en las gradas tampoco se creó artificialmente

Tras realizar otra búsqueda inversa de imágenes en Google Lens encontramos que la fotografía de las personas sentadas en las gradas, circula en redes desde el 11 de agosto de 2024, día en el que se realizó un evento de campaña de Harris y Walz que tuvo lugar en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, ese mismo día.

La búsqueda nos llevó a notas de medios que cubrieron el mítin y que captaron fotografías y videos del encuentro. Las instalaciones que ahí aparecen coinciden con las que se ven en la imagen que supuestamente se creó con IA.

Una nota del medio local Reno Gazette Journal sobre el número de asistentes que acudieron al evento señala que, de acuerdo con cifras proporcionadas por el equipo de campaña de Harris, al mítin de la Universidad de Nevada acudieron un estimado de 15,000 personas.

La nota incluye una fotografía del periodista Mark Robinson tomada desde arriba de las gradas hacia abajo, al fondo se alcanza a ver el escenario y alrededor más gradas ocupadas por miles de personas. La descripción de la imagen dice: “Los asientos están casi llenos casi 90 minutos antes de que la vicepresidenta Kamala Harris hable el 10 de agosto en el Thomas & Mack Center en Las Vegas”.

Al analizar la imagen de Robinson detenidamente pudimos corroborar que en ella aparecen las mismas personas que están en la foto que supuestamente se generó con IA, pero en ella se les ve de espaldas.

En las dos fotografías (izquierda la que circula en redes sociales y derecha la que publicó el Reno Gazette Journal)se ve al hombre con canas y camisa negra que está sentado en la primera fila (recuadros blancos), también dos filas más atrás se ve a un hombre con una camisa verde (recuadros verdes) y tres filas atrás de él se ve también a una mujer con una blusa del mismo color (recuadros rosas). En la supuesta foto creada con IA, en el extremo derecho de la fila 11, aparece una mujer de cabello castaño rojizo sosteniendo un letrero de Kamala Harris (recuadros rojos) que también aparece de espaldas en la imagen tomada por Robinson. Aproximadamente cuatro filas atrás de ella aparece una mujer con un sombrero de paja (recuadros amarillos) que también aparece en la foto del Reno Gazette Journal.

Fuente: Publicación compartida en Facebook/ Reno Gazette Journal.



En el caso de la segunda imágen en la que se hace un acercamiento a dos personas, al revisar detenidamente la fotografía pudimos confirmar que las personas marcadas con círculos rojos no son la misma, pues no aparecen en la misma posición y uno, el que está más atrás está aplaudiendo.

También analizamos esta fotografía con herramientas que determinan si fue creada con inteligencia artificial, pero estas confirmaron que fue tomada por un ser humano.

El equipo de Harris negó dichas afirmaciones

A través de un correo electrónico, un miembro del equipo de campaña Harris-Walz dijo a elDetector que ninguna de las fotografías antes mencionadas fue editada de ninguna manera y que tampoco fue modificada con IA.

También nos remitieron a un tuit del equipo de campaña de Harris , en el que comentaron la publicación de Trump sobre la supuesta foto creada con IA y que incluye una captura de pantalla del post del republicano: "1) Esta es una foto real de una multitud de 15,000 personas para Harris-Walz en Michigan. 2) Trump todavía no ha hecho campaña en un estado indeciso en más de una semana... ¿Poca energía?”, se lee.

Conclusión

Es falso que dos fotografías de eventos de la vicepresidenta Kamala Harris hayan sido creadas con inteligencia artificial, como afirman en redes sociales. Encontramos que las imágenes muestran un evento el 7 de agosto de 2024 en Detroit, Michigan, y otra el 11 de agosto de 2024 en Las Vegas, Nevada y que hay registros mediáticos que confirman que a los eventos sí acudieron cientos de personas. Además, analizamos las fotografías con herramientas que identifican si un material fue generado con inteligencia artificial y ninguna obtuvo un resultado afirmativo. Además, el equipo de campaña de Harris dijo a elDetector que las imágenes no fueron editadas de ninguna manera y que tampoco fueron modificadas con inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Actualización con corrección: En la primera versión publicada de esta verificación la imagen de cabecera tenía un error de montaje. Esto se corrigió.

