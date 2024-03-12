Es falso que un fiscal general pidiera a Kamala Harris dar un golpe de Estado

Las confusiones en público de Biden han generado dudas sobre el estado de su memoria.

Es falso que el fiscal general de West Virginia, Patrick Morrissey, haya pedido a la vicepresidenta, Kamala Harris, dar un golpe de Estado y asumir la presidencia por solicitarle que invoque la Enmienda 25, como sugiere un post enviado a nuestro chatbot de WhatsApp y que también se ha compartido en Facebook.

PUBLICIDAD

La normativa está recogida en la Constitución, por lo que –de implementarse– sería legal y no una ruptura constitucional. Además, Harris –quien no ha hecho tal petición– necesitaría el apoyo de una mayoría del gabinete y de los votos afirmativos de dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

“Golpe de Estado en EEUU” se titula el video en el que aparece el presidente Joe Biden junto al rey Abdalá II de Jordania en una rueda de prensa. “El fiscal general de West Virginia ha pedido a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, asuma la presidencia”, se puede leer durante todo el clip.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



El texto que acompaña el post apunta que Harris llegaría a la presidencia invocando la Enmienda 25 “contra el presidente” y que Biden “no es físicamente capaz de desempeñar funciones”.

Como ya contamos en elDetector, el 8 de febrero de 2024 el fiscal especial Robert Hur describió a Biden como un “anciano bien intencionado y con una memoria deficiente” que tenía “facultades disminuidas a medida que avanzaba la edad” en su informe final sobre la investigación por retención de material clasificado de su época como senador y vicepresidente.

Hur llegó a esa conclusión, según dijo, por las dificultades que tuvo Biden durante los interrogatorios para recordar el período exacto en el que fue vicepresidente (2009-2017) y cuándo falleció su hijo Beau Biden (30 de mayo de 2015).

PUBLICIDAD

Poco después, el mismo Biden rechazó de manera tajante la idea de que su memoria esté disminuida. “¿Cómo diablos se atreve a sacar eso a relucir? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto de ellos", dijo el mandatario en respuesta a la afirmación de Hur de que él no se acordaba de la fecha en que murió su hijo. "No necesito que nadie me recuerde ese día", añadió.

La avanzada edad del actual presidente –tiene 81 años y de ser reelegido acabaría su segundo mandato con 85– y algunas de sus confusiones en público han generado debate sobre si es adecuado que busque la reelección en las presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

En ese contexto, el fiscal general de West Virginia envió una carta a la vicepresidenta de EEUU el 13 de febrero de 2024 en la que, apoyándose en las conclusiones de Hur, le exigía que invocase la Enmienda 25. “Durante demasiado tiempo”, dice la misiva, “los estadounidenses han tenido que asistir impasibles al profundo deterioro cognitivo de su presidente”. Sólo “en los últimos meses”, añade, Biden “ha confundido a líderes mundiales y figuras políticas, se ha tenido que esforzar para abordar cuestiones básicas en discursos públicos y ha salido de los actos desorientado".

PUBLICIDAD

"Le escribo para instarle a que invoque sus poderes en virtud de la sección 4 de la Enmienda 25 y declare que el presidente Biden es incapaz de desempeñar los poderes y deberes de su cargo", pide Morrissey.

¿Qué dice la Enmienda 25?

Esta enmienda fue aprobada en el Congreso en julio de 1965 y ratificada por los estados en febrero de 1967, tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. “Establece los procedimientos para sustituir al presidente o al vicepresidente en caso de fallecimiento, destitución, dimisión o incapacidad”, como recuerda la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell . Esas cuatro posibilidades son las que se explican en cada una de sus cuatro secciones y la última es la que solicitaba Morrissey que fuese invocada.

La primera y segunda sección recogen qué hacer en caso de que haya una vacante en el cargo de presidente o en el de vicepresidente, ya sea por fallecimiento, renuncia o cese. En el primero de los casos, el vicepresidente “asumirá la presidencia”. En el segundo, el presidente nombrará a un nuevo vicepresidente, quien tomará posesión de su cargo “una vez confirmado por el voto mayoritario de ambas Cámaras del Congreso”.

La tercera sección trata sobre la cesión voluntaria del poder por parte del presidente por verse incapacitado para ejercer su liderazgo, como ocurrió, por ejemplo, en noviembre de 2021 , cuando Biden delegó en Harris durante unas horas para someterse a una revisión médica. Harris pasó entonces a ser “presidenta en funciones”. Para ello, el mandatario comunicó por escrito a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes su incapacidad y, tras recuperarse, informó al Congreso que se encontraba ya en condiciones para asumir sus funciones y retomó su cargo.

PUBLICIDAD

La cuarta sección, la que Morrissey pidió a Harris invocar, tiene un matiz clave que la diferencia de la tercera: el vicepresidente la puede activar si considera que el presidente no está en condiciones de ejercer su cargo.

En ese caso, el vicepresidente puede invocar la sección 4, pero tiene que contar necesariamente con el apoyo de la mayoría del gabinete “o de algún otro órgano que el Congreso pueda designar”, añaden Kalt y Pozen en su artículo. Si alguno de estos dos grupos le apoya, el vicepresidente “se convierte inmediatamente en presidente en funciones”.

El presidente, sin embargo, puede rechazar tal decisión y considerarse capaz, frente a lo que tanto el vicepresidente como el grupo que le apoye “disponen de cuatro días para discrepar” y hacérselo saber al Congreso. De lo contrario, el mandatario retomará sus poderes.

PUBLICIDAD

Pero si el vicepresidente y el grupo que le apoya reafirman que el mandatario no está en capacidad de ejercer sus funciones, según el texto de la enmienda , el Congreso decidirá sobre la cuestión reuniéndose a tal efecto “en el plazo de cuarenta y ocho horas si no estuviere reunido”.

Desde la comunicación por parte del vicepresidente y el grupo que lo apoye, el Congreso tendrá 21 días para determinar si el mandatario está o no incapacitado para desempeñar las atribuciones y deberes de su cargo y si el vicepresidente pasará entonces a ejercer como presidente interino. Para ello, necesitará los votos de al menos “dos tercios de votos de ambas Cámaras”.

Mientras deliberan, “el vicepresidente mantiene el control” como presidente en funciones, aclaran Kalt y Pozen.

Conclusión

Es falso que el fiscal general de West Virginia, Patrick Morrissey, llamase a la vicepresidenta Kamala Harris a dar un golpe de Estado por pedirle que invoque la sección 4 de la Enmienda 25, por la que se pudiera inhabilitar a un presidente si se considera que está imposibilitado para ejercer el cargo. La posibilidad se encuentra recogida en la Constitución, por lo que sería legal y no se consideraría un golpe de Estado. Además, Harris no podría hacerlo sola ya que, según la Ley, necesitaría del apoyo de parte del gabinete o del órgano dispuesto por el Congreso para estudiar el caso y de dos tercios de votos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.