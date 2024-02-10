Biden (de 81 años) vs. Trump (de 77 años): la edad del próximo presidente ahora domina las elecciones 2024

Video Biden responde con molestia a las críticas sobre su edad, ¿podrá definir este tema la carrera presidencial?

El presidente Joe Biden está en medio de un verdadero terremoto político luego del devastador reporte del fiscal especial que investigó su manejo de documentos clasificados de cuando era vicepresidente de Barack Obama, que indica que no se le presentarían cargos en parte porque es un “anciano bienintencionado, con mala memoria” al que un jurado tendría dificultades en adjudicar una culpa.

Esas referencias a la edad y la capacidad de Biden en el informe de Robert Hur han dado nuevo impulso a las críticas que se venían dando desde la oposición republicana y, más tímidamente, dentro del Partido Demócrata sobre un presidente que tiene 81 años y que aspira a la reelección.

PUBLICIDAD

En los días posteriores a la bomba del informe de Hur es difícil ver cómo va a salir el presidente de ese embrollo y convencer al electorado de que está en plena capacidad.

De hecho, cuando la noche del jueves, Biden salió muy molesto a dar una rueda de prensa para refutar al fiscal especial, cometió su tercer error en una semana confundiendo al presidente de Egipto con el de México.

Video Biden confunde al presidente de Egipto con el de México mientras asegura que su memoria “está bien”



Ese tipo de errores serán explotados al máximo por los republicanos y ampliados en medios y redes de derecha, reforzando una preocupación que tiene el 75% de los votantes registrados sobre las capacidades del presidente, de acuerdo a una reciente encuesta nacional de NBC News.

¿Cuál es el problema para los votantes? Que el candidato alternativo más probable para las elecciones presidenciales no está muy lejos. La misma encuesta indica que al 48% le preocupa la edad y la salud del Donald Trump, quien, con 77 años, es el aparentemente seguro candidato de los republicanos.

Los lapsus de Trump también se viralizan en redes sociales y despiertan críticas de los liberales y preocupación entre republicanos. Apenas semanas atrás, Trump confundió varias veces seguidas el nombre de la republicana Nikki Haley con la demócrata Nancy Pelosi.

¿Cómo Trump y Biden terminaron controlando las nominaciones?

Biden y Trump se enfrentan a la posibilidad cada vez más firme de ir a una revancha por la Casa Blanca en las elecciones 2024. La edad de ambos candidatos, el demócrata de 81 y el republicano de 77, ha saltado al centro de la discusión electoral. Imagen AP / Getty Images / Composición Mariana Rambaldi | Univision Noticias



Una encuesta de AP para la investigación de Asuntos Públicos de fines de 2023 indica que la mayoría de los votantes preferirían otras opciones a Biden y a Trump, aunque al final vayan a votar por alguno de los dos aspirantes.

"La mayoría de los estadounidenses no quieren una revancha entre Trump y Biden. El primer partido que retire a su candidato de 80 años será el partido que gane estas elecciones", dijo tras su derrota en New Hampshire la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien aún compite por la nominación republicana.



Desde que el año pasado se presentó a las primarias, Haley propuso que todo aspirante a presidencia mayor de 75 años se sometiera a un examen para analizar sus facultades.

PUBLICIDAD

Al principio, su iniciativa iba más destinada a Biden, pero desde que quedó como la única contendiente de Trump en el campo republicano, también ha incluido a su antiguo jefe en la propuesta.

Sin embargo, ella no está capitalizando su relativa juventud (51 años) y sigue perdiendo en las primarias ante Trump. Hasta en su estado, Carolina del Sur, los sondeos de opinión la muestran muy debajo del expresidente.

¿No hay una generación de relevo?

Las primarias republicanas arrancaron con 13 candidatos, algunos tan jóvenes como Vivek Ramaswamy, un empresario de 38 años; el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 45 años; o el alcalde de Miami, Francis Suarez, de la misma edad.

Tras el éxito de su reelección en Florida en 2020, se esperaba que DeSantis fuera la figura conservadora joven que disputara a Trump la nominación. El gobernador partió igualado en las encuestas con el expresidente, pero un año después, se retiró de la contienda tras su fracaso en el caucus de Iowa.

La idea de un "Trump sin drama", es decir la versión del expresidente con la misma línea ideológica, pero más 'políticamente correcta' que vendía DeSantis no fue atractiva para muchos, que prefieren al 'original'.

Haley, por el contrario, ha buscado diferenciarse de Trump. Pero tampoco ha logrado hacer mella en el liderazgo del expresidente.

Biden y el deseo de reelección de todo presidente

En el caso de los demócratas, la regla tácita de que el presidente de turno va a buscar la nominación para seguir otros cuatro años en la Casa Blanca explica el caso de Biden, pese al tema de la edad.

PUBLICIDAD

Cuando se supo a fines de 2022 que Biden buscaría la reelección, la representante demócrata por Michigan, Elissa Slotkin, de 47 años, dijo lo apoyaría porque así lo manda la historia política, pero advirtió que se necesita una “nueva generación” y “sangre nueva” en el poder.

Esa sangre nueva, como el gobernador de California, Gavin Newsom, de 56 años, o la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, de 34, deberán esperar a 2028, si es que aspiran llegar a la presidencia.

En 2024, solo figuras de menor relevancia han desafiado a Biden: el representante por Minnesota, Dean Phillips, de 55 años, o la autora, Marianne Williamson, de 71. Esta última se retiró de la carrera y aunque Phillips sigue no tiene ninguna oportunidad de lograr la nominación.

En 2016 y en 2020, cuando los demócratas eligieron figuras del establishment del partido para competir por la presidencia (Hillary Clinton y Joe Biden, respectivamente) el principal contendor era una figura de ruptura en lo ideológico, aunque no en lo generacional: Bernie Sanders.

El senador independiente progresista Sanders tenía 74 años cuando desafió a Clinton y logró revuelo e interés, sobre todo entre el electorado de jóvenes liberales, pero, en realidad, nunca llegó a ser una amenaza para ella (o para Biden).

El Congreso “más viejo de la historia”

El problema de la falta de renovación generacional en la política estadounidense queda claro en la conformación del Congreso, que es “el más viejo de la historia”.

PUBLICIDAD

Este trabajo de Univision Noticias muestra cómo el 62% de los senadores ya pasaron la edad de jubilación. La edad media de los miembros del primer Senado en 1789 era de 47 años, hoy es de 64 años.

El número de senadores y representantes mayores de 70 años pasó del 5% a principios de los 80 a 23% en esta legislatura, según un trabajo de Business Insider.

Es paradójico, si se recuerda, que en 1986 el mismo Congreso votó por unanimidad el fin del establecimiento de la jubilación forzosa basada en la edad. Hasta entonces, las empresas podían exigir el retiro a sus trabajadores cuando estos alcanzaban la barrera de los 70 años. Pero la Constitución no fija una edad máxima para permanecer en un cargo de elección popular.

Mira también: