"Mi memoria está bien": un desafiante Biden rechaza el informe del fiscal especial que cuestiona su memoria y edad

El presidente de EEUU, Joe Biden, rechazó este miércoles el informe del fiscal especial que investigó su supuesto mal manejo de documentos clasificados y que afirma que el mandatario mostró una "memoria significativamente limitada".

El fiscal especial Robert Hur publicó este jueves su informe descartando procesar al presidente y haciendo referencias a una supuesta mala memoria contra las que Biden no tardó en arremeter.



"Hay incluso una referencia que no recuerdo cuando murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve a sacar eso a relucir? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto de ellos", dijo el mandatario en su inesperada conferencia. "No necesito que nadie me recuerde ese día".

El documento señala que, durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023, en ocasiones no pudo recordar cuándo fue vicepresidente o cuándo murió su hijo, Beau Biden, lo que el presidente negó.

La Casa Blanca rechazó las caracterizaciones de la memoria de Biden en una carta del 5 de febrero de los abogados del presidente que se publicó en el informe y que sostiene que la “incapacidad de Biden para recordar fechas o detalles de eventos que sucedieron hace años no es sorprendente ni inusual” en los testimonios bajo juramento.

¿Qué dice el reporte sobre la memoria de Biden?

En el reporte, el fiscal especial afirma que la mala memoria de Biden también era evidente mientras escuchaba las conversaciones grabadas que tuvo mientras escribía sus memorias de 2017, Promise Me, Dad.

“En su entrevista con nuestra oficina, la memoria del señor Biden era peor. No recordaba cuándo fue vicepresidente ni cuándo terminó su mandato”, según señala el reporte, que también citó su respuesta: "Sí, fue 2013, ¿cuándo dejé de ser vicepresidente?".

Además, preguntó si todavía era vicepresidente: “En 2009, ¿todavía soy vicepresidente?”.

“No recordaba, ni siquiera al cabo de varios años, cuándo murió su hijo Beau. Y su memoria parecía confusa al describir el debate sobre Afganistán que alguna vez fue tan importante para él”, señala el informe.

Hur también agregó que si Biden compareciera ante un jurado, parecería un “anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria”. Sin embargo, el fiscal especial no publicó la transcripción de las entrevistas.

Biden defiende su estado de salud

En su respuesta, durante la conferencia de prensa, Biden señaló que había realizado cinco horas de entrevistas con el equipo de Hur durante dos días, el 8 y 9 de octubre, "a pesar de que Israel acababa de ser atacado el 7 de octubre y yo estaba en medio de manejar un conflicto internacional".

Uno de los periodistas le preguntó a Biden qué tan mala es su memoria. "¿Puede continuar como presidente?". Biden respondió: "Mi memoria es tan mala que te dejo hablar".

Otro periodista le preguntó si creía que su memoria había empeorado, pero Biden trató de bromear: "Ninguno de ustedes pensó que podría aprobar cualquiera de las cosas que aprobé. ¿Cómo sucedió eso? Supongo que simplemente olvidé lo que estaba pasando".

Si bien Biden no enfrentará cargos por mal manejo de documentos clasificados, las afirmaciones del informe sobre su memoria podrían socavar el mensaje de Biden a los votantes de que puede administrar el gobierno y salvaguardar el país.

Los votantes ya llegan a las elecciones de este año con dudas sobre la edad de Biden, después de haber analizado sus meteduras de pata, su tos, su caminar lento e incluso una caída de su bicicleta.

Republicanos cuestionan condición mental de Biden

Por su parte, los legisladores republicanos aprovecharon las descripciones de Hur sobre la fragilidad y la edad avanzada de Biden.

"El fiscal especial Hur dijo que Biden es un 'anciano bien intencionado y con mala memoria'. Su condición física y mental actual debería impedirle ser presidente de los Estados Unidos", dijo en su cuenta de X el representante Greg Murphy, republicano por Carolina del Norte.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, afirmó que “Joe Biden no es apto para el cargo".

La carta de la Casa Blanca rechaza que "el tratamiento que el informe da a la memoria del presidente Biden sea exacto o apropiado". "El informe utiliza un lenguaje muy perjudicial para describir un hecho común entre los testigos: la falta de recuerdo de acontecimientos ocurridos hace años. Estos comentarios no tienen cabida en un informe del Departamento de Justicia".

¿Qué se concluyó sobre el manejo de documentos clasificados?

El informe de Hur llega después de una investigación de aproximadamente un año sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden. Se encontraron cajas de documentos en la casa del presidente en Delaware, así como en su antigua oficina en Washington DC.

El informe dice que entre los 37 documentos clasificados, 21 estaban clasificados como secretos y seis como ultrasecretos. Los investigadores encontraron cuadernos que contenían información sobre Afganistán extraída de sesiones informativas internas de la Casa Blanca mientras Biden era vicepresidente.

Esos cuadernos se compartieron con un escritor fantasma con quien Biden trabajó en sus memorias, a pesar de que el presidente sabía que parte de la información era confidencial.

Sin embargo, en su conclusión publicada este jueves, Hur se negó a procesar a Biden por su mal manejo de documentos clasificados, diciendo que, aunque el presidente retuvo documentos que contenían información confidencial, no era culpable más allá de toda duda razonable.

