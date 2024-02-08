Fiscal especial determina que Biden hizo mal manejo de documentos clasificados, pero no recomienda acusarlo

Video Dos lapsus de Biden en 48 horas: confunde a Macron por Mitterrand y a Hamas como la oposición

El presidente Joe Biden retuvo y reveló "intencionalmente" materiales altamente clasificados siendo ciudadano particular, incluidos documentos sobre política militar y exterior en Afganistán y otros asuntos delicados de seguridad nacional, según un informe del Departamento de Justicia que, sin embargo, dice que no se justifican cargos criminales contra él o cualquier otra persona.

"Nuestra investigación descubrió evidencia de que el presidente Biden retuvo y reveló intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano particular", escribió el fiscal especial Robert Hur, en su informe que se dio a conocer este jueves.

Hur hace evaluación muy crítica del manejo por parte de Biden de materiales gubernamentales sensibles, pero también detalla las razones por las que no debería ser acusado del crimen, entre ellas, porque reconocer que como vicepresidente y durante su presidencia posterior "tenía autoridad para guardar documentos clasificados en su casa" y que es posible luego que se haya olvidado de ellos, argumento que un jurado podría encontrar razonable.

El presidente Biden, en un comunicado, se mostró satisfecho por las conclusiones del reporte del investigador especial con el dice: "Colaboré completamente, no puse obstáculos y no busqué demoras".

"Durante mi carrera en servicio público, siempre he trabajado para proteger la seguridad de Estados Unidos. Me tomo en serio estos problemas y nadie ha cuestionado eso", afirma Biden, subrayando que el caso está cerrado.

Un año investigando los documentos clasificados en manos de Biden

Durante un año, Hur realizó una investigación sobre la retención inadecuada de documentos clasificados por parte de Biden, de su época como senador y vicepresidente, que fueron encontrados en su casa de Delaware, así como en una oficina privada que utilizó en su servicio en la administración Obama y luego como presidente.

Después de que los abogados de Biden descubrieron documentos clasificados en su antigua oficina, los representantes de Biden se comunicaron rápidamente con los Archivos Nacionales para organizar su regreso al gobierno.

Los Archivos Nacionales notificaron al FBI, que abrió una investigación. Biden puso sus casas a disposición de los agentes para realizar búsquedas exhaustivas, y así fue como los documentos más sensibles llegaron a conocimiento del Departamento de Justicia.

Biden no podría haber sido procesado como presidente en ejercicio, pero el informe de Hur afirma que, de todos modos, no recomendaría cargos contra él una vez deje la Casa Blanca.

La diferencia con los documentos clasificados de Trump

Los documentos tienen marcas de clasificación hasta el nivel de información compartimentada ultrasecreta/sensible y se encontraron en una caja en el garaje de Biden en Delaware "que contenía otros materiales de gran importancia para él y que parece haber utilizado y accedido personalmente".

Las fotografías incluidas en el informe mostraban algunos de los documentos clasificados de Afganistán almacenados en una caja de cartón desgastada guardada en su garaje, aparentemente en una colección suelta con otros artículos del hogar, incluida una escalera y una canasta de mimbre.

Según el informe, también se encontraron documentos clasificados de la administración Obama en el sótano de Biden. En su garaje también se encontraron documentos clasificados de su paso por el Senado en las décadas de 1970 y 1980.

El hallazgo fue usado por los seguidores de Trump para minimizar el caso en contra del expresidente, quien ha sido acusado en una corte en Washington por el manejo de documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago.