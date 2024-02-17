A simple vista no es posible saber si Joe Biden sufre un deterioro cognitivo grave: te explicamos por qué

Procesos mentales como la toma de decisiones y el juicio pueden mejorar con la edad.

En realidad, olvidar nombres o fechas no tiene por qué significar un deterioro cognitivo grave, según explican varios expertos. Para hacer un diagnóstico, sería necesario que el presidente se sometiera a una evaluación completa por parte de un especialista.

El informe define a Biden como una persona con una “memoria deficiente”

Hur fue el fiscal especial encargado de investigar el caso de los documentos clasificados de cuando Biden era senador (1973-2009) y luego vicepresidente (2009-2017), que fueron encontrados en su residencia de Wilmington y en oficinas de dos universidades. Como explicó Factchequeado, medio aliado de elDetector, el fiscal concluyó que la investigación no encontró evidencia que pudiese demostrar más allá de toda duda razonable que Biden retuvo y divulgó información confidencial intencionalmente. La intención es un elemento clave para poder presentar cargos criminales en este tipo de casos, indicó el fiscal.

Sin embargo, al menos en cinco oportunidades en el documento y en su conclusión , el fiscal expresó lo siguiente sobre el actual presidente y aspirante a la reelección: “También hemos considerado que, en el juicio, es probable que el Sr. Biden se presente ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre mayor, simpático y bien intencionado, con una memoria deficiente. Basándonos en nuestras interacciones directas y observaciones de él, es alguien con quien muchos jurados querrán identificar dudas razonables. Sería difícil convencer a un jurado de que lo condenen, para entonces un expresidente ya entrado en sus 80 años, por un delito grave que requiere un estado mental de voluntad”.

Hur entrevistó a Biden durante unas cinco horas en dos días como parte de la investigación por los documentos clasificados. El informe señala que el presidente no había recordado el período de tiempo exacto en el que fue vicepresidente ni cuándo falleció su hijo, Beau Biden —murió de cáncer cerebral en 2015 a los 46 años. Tras la publicación del informe, Biden dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Además de que negó haberse olvidado de cuándo murió su hijo, aseguró que su memoria “está bien”.

Aunque Biden no está obligado a realizarse una prueba cognitiva, no es la primera vez que este debate está sobre la mesa. “¿Por qué diablos debería hacerme una prueba cognitiva?”, le dijo a la BBC en 2020.

El último chequeo médico público del presidente fue publicado en febrero de 2023 . Fue un examen físico, que no incluyó una prueba cognitiva. “El presidente Biden sigue siendo un hombre sano y vigoroso de 80 años, apto para desempeñar con éxito las funciones de la presidencia, incluidas las de jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y comandante en jefe”, indicó Kevin O’Connor, el médico del mandatario.

El fiscal general de Virginia Occidental, el republicano Patrick Morrisey, pidió el 13 de febrero de 2024 a la vicepresidenta Kamala Harris que invoque la enmienda 25 de la Constitución para inhabilitar como mandatario a Biden.

Varios demócratas han tratado de desacreditar el informe del fiscal al considerarlo un golpe partidista , según recoge en otro artículo The New York Times. El abogado personal de Biden, Bob Bauer, ha afirmado que el informe de Hur se trata de “un informe que se descarriló”. "Un producto de trabajo en mal estado", dijo en el programa Face the Nation, de CBS.

Biden es el presidente con más edad que ha gobernado Estados Unidos y las discusiones sobre su capacidad para desempeñar el cargo se han convertido en tema de discusión de la campaña electoral de 2024. Su contendor hasta ahora más cercano por el Partido Republicano, Donald Trump, tampoco es tanto más joven: tiene 77 años .

Un diagnóstico de deterioro cognitivo requiere de una evaluación completa

Simplemente observando un episodio de confusión o un lapsus de memoria no es posible saber si Biden o cualquier otra persona está sufriendo un deterioro grave . Así lo indicó David Loewenstein, director del centro de neurociencia cognitiva y envejecimiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, a The New York Times.

Según el experto, el diagnóstico requiere una batería de pruebas sofisticadas y objetivas que exploran varias áreas: diferentes tipos de memoria, lenguaje, función ejecutiva, resolución de problemas y habilidades espaciales y de atención.

John Morris, profesor de neurología de la Universidad de Washington en St. Louis, destacó en el mismo artículo a The New York Times que para identificar científicamente un problema de memoria, es necesario que los médicos evalúen los cambios en la función cognitiva de una persona a lo largo del tiempo.

La mejor manera de determinar si se ha producido tal cambio es comparar los resultados de una prueba de memoria actual con los de una realizada hace cinco o diez años, según el experto. En su defecto, los médicos pueden entrevistar a alguien que conozca bien al paciente –normalmente un familiar cercano– para saber si ha habido un gran cambio.

Como destaca Mary Ganguli, profesora de psiquiatría, neurología y epidemiología de la Universidad de Pittsburgh, el recuerdo es sólo un aspecto de la cognición. Para hacer un diagnóstico preciso, un psiquiatra geriátrico podría preguntar cuánto tiempo lleva el paciente teniendo problemas para planificar y organizar o expresarse.

"Queremos saber qué pérdidas particulares se observaron, no sólo de memoria", dijo Ganguli a The New York Times. “¿Fue algo puntual cuando la persona estaba cansada o enferma, u ocurre constantemente y aumenta en frecuencia?”.

Es importante descartar otras posibles causas que puedan afectar la función cognitiva, como un derrame cerebral, una lesión en la cabeza o, incluso, el uso de ciertos medicamentos comunes. Así lo indicó Ganguli, que explicó que un examen detallado puede durar una hora.

Al neurólogo David Perlmutter le parece esperable que “el presidente Biden o cualquier persona de su edad continúe disminuyendo su función cognitiva” . “Es prácticamente una observación universal para cualquier persona", explicó a CBN. Por este motivo, se muestra a favor de que cualquier persona mayor de 70 años se someta a una prueba neuropsicológica.

La incapacitación legal de una persona en EEUU

En Estados Unidos, una persona se considera legalmente incapacitada si no puede cuidar de sí misma ni gestionar sus asuntos. Algo que puede deberse a una enfermedad mental, discapacidad intelectual o demencia.

“A menudo, los familiares o amigos solicitarán que un ser querido sea declarado incompetente para gestionar sus asuntos y protegerlos de cualquier daño”, señala la firma de abogados Adrian Philip Thomas.

La decisión de declarar a alguien legalmente incapacitado la determina un tribunal . Normalmente lo hace tras evaluar las valoraciones de un equipo médico que ha realizado una serie de pruebas y evaluaciones al afectado. “Demostrar la falta de capacidad mental puede resultar difícil y el proceso puede resultar costoso y llevar mucho tiempo”, afirman.

Olvidar nombres o fechas no tiene por qué significar un deterioro cognitivo grave

El presidente ha tenido otros lapsus de este tipo. Por ejemplo, la última semana confundió los nombres de varios líderes mundiales y se refirió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, como el “presidente de México”. ¿Es esto un signo de un deterioro cognitivo grave?

Algunos expertos aseguran que olvidar los nombres de conocidos o tener dificultades para recordar fechas del pasado puede ser parte del envejecimiento normal y no tiene por qué ser una señal de un problema cognitivo grave. Así lo indicó el neurólogo del Hospital General de Massachusetts Bruce Price a CBS News: "Probablemente sea una señal de que estamos abrumados".

Richard Dupee, jefe de geriatría del Centro Médico Tufts, explicó al mismo medio que "con la edad, hay una ligera reducción de la memoria". "Lo llamamos deterioro de la memoria asociado a la edad , y yo diría que a partir de los 65 años afecta aproximadamente al 40% de las personas", agregó. En la misma línea se posicionó Morris, al indicar que “olvidar un evento no significa necesariamente que haya un problema".

En general, las funciones de la memoria empiezan a disminuir a partir de los 30 años y siguen acentuándose con la vejez , según explicó a The New York Times Charan Ranganath, profesor de psicología y neurociencia y director del Laboratorio de Memoria Dinámica de la Universidad de California. “Sin embargo, la edad en sí misma no indica la presencia de déficits de memoria que afecten la capacidad de una persona para desempeñar un papel exigente de liderazgo”, señala.

"Si me preguntaran cuándo falleció mi madre, no necesariamente podría decir el año exacto, porque fue hace muchos años", afirmó a NBC News Paul Newhouse, líder clínico principal del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Vanderbilt.

El experto indicó que casi todos los pacientes mayores tienen problemas para recordar los nombres de las personas: "Creo que es, con diferencia, la queja más universal de todas las personas a medida que envejecen". Este tipo de olvidos no predicen si una persona acabará teniendo trastornos de la memoria, según Newhouse.

El estrés y la falta de sueño también pueden interferir con la memoria, sin importar la edad que tenga una persona, según Dennis Selkoe, codirector del Centro Ann Romney de Enfermedades Neurológicas del Brigham and Women's Hospital de Boston. "Nombrar nombres propios no es una base adecuada para llegar a una conclusión sobre si un individuo tiene un trastorno de memoria progresivo más consistente y más preocupante", indicó a NBC News.

Si bien las personas mayores pueden tener más dificultades para retener cierta información, los procesos mentales como la toma de decisiones y el juicio pueden mejorar con la edad. Así lo señala Thomas Wisniewski, director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Nueva York (NYU) Langone Health y su Centro de Neurología Cognitiva: "Aunque el poder bruto de la memoria tiene cierto grado de disminución, tal vez la sabiduría pueda aumentar porque el individuo tiene una mayor acumulación de experiencias y situaciones diferentes sobre qué es lo mejor que puede hacer".

El experto explicó a NBC News que, en general, los neurólogos tienden a preocuparse menos por la capacidad del paciente para recordar recuerdos remotos de hace muchos años y más por la incapacidad de recordar eventos más recientes. Esto se debe a que la demencia afecta primero a la parte del cerebro responsable de los recuerdos a corto plazo, según Newhouse: “Lo que más me preocupa es si recuerdas lo que pasó ayer o hace una hora”.

Este es un artículo publicado originalmente el 15 de febrero de 2023, en Factchequeado, un medio de verificación –aliado de elDetector y miembro oficial de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN)– que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en español en Estados Unidos.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestro Twitter @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

