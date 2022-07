Juez en Kentucky se negó a procesar adopciones a parejas gay, pero su tribunal las siguió atendiendo: elDetector responde

La Comisión de Conducta Judicial de Kentuckyl, según Reuters, reveló en documentos del caso que Nance tenía una "creencia religiosa de que el orden de la naturaleza creado por Dios es que cada ser humano tiene un progenitor masculino y un progenitor femenino" (en inglés: “ the divinely created order of nature is that each human being has a male parent and a female parent”). Confirmamos que esto está forma parte del expediente de la investigación que esta Comisión le hizo.