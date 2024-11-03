Trump NO tuvo “la mejor economía de la historia" de EEUU, falta contexto a esa afirmación

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, aseguró reiteradamente durante su mandato, así como durante toda la campaña para los comicios del 5 de noviembre, y más específicamente en su más reciente town hall en Univision Noticias, que el país disfrutó de la “mejor economía” en su historia cuando él era presidente. Esta afirmación ha sido parte de su narrativa política; sin embargo, le falta contexto, pues simplifica una realidad compleja.

Desde elDetector hemos analizado datos y recopilado declaraciones de distintas fuentes para ofrecer un panorama más completo sobre la aseveración de Trump respecto al estado de la economía durante su paso por la Casa Blanca.

Hakan Yilmazkuday, profesor de economía en la Universidad Internacional de Florida (FIU) y miembro de la Facultad de investigación, clasificaciones y reputación, señala que algunos de los principales indicadores para evaluar la economía durante la administración del republicano incluyen tasa de crecimiento, desempleo, precios. Aquí compararemos estos indicadores entre el periodo de gobierno de Trump y otras administraciones.

Más de un presidente registró un mejor PIB que Trump

Durante el mandato de Trump (2017-2021), el crecimiento promedio del PIB anual fue del 2.3%, una cifra idéntica a la registrada durante la presidencia previa, del demócrata Barack Obama. Sin embargo, esta cifra se encuentra por debajo de los crecimientos históricos registrados en décadas anteriores, como el 5.2% observado en los años 60, bajo las administraciones de los también demócratas John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, y el 5.4% de los años 70, durante el gobierno republicano de Gerald R. Ford.

El Producto Interno Bruto o PIB, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, “representa el valor de los bienes y servicios producidos por la economía nacional, menos el valor de los bienes y servicios utilizados en la producción”. Si el PIB aumenta, se considera que la economía va por buen camino; por el contrario, si disminuye, podría ser señal de problemas económicos. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), señala que “no es un indicador del nivel de vida ni del bienestar general de un país”.

Al revisar los registros económicos previos a la pandemia, encontramos que el PIB ajustado por estacionalidad alcanzó un máximo del 4.8%, en el tercer trimestre de 2019, durante la administración del presidente Trump. En contraste, el crecimiento más alto registrado bajo la administración del presidente Biden, quien también enfrentó los desafíos de la pandemia durante su transición, fue del 7.4% en el cuarto trimestre de 2021, según datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Obama ha generado más empleos que Trump en tres años

Antes de la llegada de la pandemia, en febrero de 2020, la administración de Trump registró una tasa de desempleo del 3.5%, el nivel más bajo que se había visto desde la década de 1960, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, al analizar la cantidad de empleos creados en un periodo de tres años, la administración de Obama presenta cifras más altas que las de su sucesor.

Entre 2013 y 2015, se generaron aproximadamente ocho millones de empleos, en un contexto de recuperación económica tras la crisis de 2008. Políticas como la ley de "Reactivar Nuestra Creación de Empresas" —un esfuerzo bipartidista— incentivaron la creación de nuevos puestos de trabajo en diversos sectores.

En comparación, la administración de Trump generó alrededor de 6.4 millones de empleos entre 2017 y 2019, justo antes de la crisis sanitaria, en una fase de expansión económica que continuaba el ciclo iniciado en la administración anterior.

Ambas administraciones lograron mejoras en el empleo, aunque en contextos diferentes: Obama lideró una recuperación económica después de una recesión, mientras que Trump se benefició de un crecimiento ya establecido por Obama.

Yilmazkuday destaca que los políticos a menudo se enfocan en "metas económicas a corto plazo", ya que es posible que no permanezcan en el cargo por un período prolongado. Sin embargo, enfatiza a elDetector que “una evaluación responsable de su legado económico necesita adoptar una perspectiva a largo plazo, teniendo en cuenta tanto el impacto inmediato de las políticas como sus posibles repercusiones para las generaciones futuras”, como se ilustra en este caso en la transición entre las administraciones de Obama y Trump.

Trump no tiene el promedio de tasa de inflación más baja

La inflación ha sido un tema destacado durante la campaña expresidente del republicano Trump, quien ha afirmado que "no tuvimos inflación" bajo su administración –-una declaración que ha sido calificada como falsa por el equipo de elDetector en varias ocasiones que el político la ha repetido.

La inflación mide el aumento de los precios de bienes y servicios y es clave para evaluar la estabilidad económica, pues impacta el poder adquisitivo de las personas y las decisiones de políticas monetarias y fiscales, como explica la Peter G. Peterson Foundation, una organización no partidista dedicada a enfrentar los desafíos fiscales a largo plazo de Estados Unidos con el fin de asegurar un mejor futuro económico.

Durante su mandato, la inflación promedio se situó en aproximadamente 1.9%. Los precios fueron considerados “relativamente estables” en el gobierno de Trump, según destaca Yilmazkuday. Sin embargo, no representa ni la tasa más baja ni la más alta en comparación con otras administraciones.

Por ejemplo, el expresidente Bill Clinton tuvo una inflación promedio de 2.6%, mientras que Barack Obama mantuvo un promedio anual aún más bajo, de 1.4%. Estos datos demuestran cómo la inflación ha variado según el contexto económico y las políticas de cada gobierno.

Aunque el concepto de “mejor economía” puede valorarse en función de diversos factores, algunos en beneficio de una administración y otros no, "la definición de la ‘mejor economía’ depende de la importancia que cada persona otorga a cada aspecto económico y de desarrollo en la lista”, explica Yilmazkuday. “Una economía puede ser considerada la ‘mejor’ para una persona, pero no necesariamente para otra", aclara, añadiendo que “esto depende de las preferencias individuales respecto a las diferentes métricas”.

Puesto 34 en gestión de la economía

En la Encuesta de Historiadores sobre Liderazgo Presidencial de C-SPAN 2021, Trump ocupó el puesto 34 en la categoría de gestión económica. Este posicionamiento refleja tanto sus políticas económicas como el contexto en el que se desarrollaron.

Historiadores, profesores y otros expertos en la presidencia son seleccionados de bases de datos de C-SPAN, una organización sin fines de lucro fundada en 1979, así como a partir de investigaciones en el campo y recomendaciones de asesores académicos. La encuesta se lleva a cabo tras las transiciones presidenciales y, la última vez, incluyó a 142 participantes.

Basada en 10 criterios, “no es una encuesta científica” señaló Rachel Katz, coordinadora del proyecto de encuestas de C-SPAN al “Washington Journal”, pero ofrece un panorama general que da una idea de que otros líderes políticos tuvieron un mejor desempeño económico.

Conclusión

A la afirmación de Donald Trump sobre que durante su administración se registró “la mejor economía” en la historia de Estados Unidos le falta contexto. Aunque la tasa de desempleo, antes de la pandemia, alcanzó durante su mandato su nivel más bajo desde 1969, este dato no ofrece una visión completa. Otros indicadores, como la tasa de inflación promedio y el PIB, mostraron un desempeño superior en las administraciones de otros presidentes. Hakan Yilmazkuday, profesor de economía en la Universidad Internacional de Florida (FIU), explicó a elDetector que lo que se considera “la mejor economía” puede variar según las preferencias individuales y las métricas que cada persona valore, lo que sugiere que la evaluación económica depende del contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

