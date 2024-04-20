Es falso que en ese video que circula en redes el presidente de El Salvador critique a la mandataria de Perú por “delincuencia” y “corrupción”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece en un video compartido en redes en el que supuestamente critica el gobierno de Dina Boluarte, por la "delincuencia" y "corrupción política" que afecta a Perú, y sugiere que debiera adaptar el plan de El Salvador. Sin embargo, se trata de una falsedad. En elDetector comprobamos que la grabación original fue manipulada.

“Nayib Bukele encaró y le da cátedra a Dina Boluarte”, se lee en el texto del video difundido en TikTok el 26 de marzo de 2024, días después de que se iniciaran investigaciones sobre la presidenta peruana por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. “El congreso y el poder ejecutivo no están trabajando adecuadamente ni en conjunto para poder sacar adelante las buenas prácticas políticas que el país requiere", aparentemente dice Bukele refiriéndose a la "delincuencia" y "corrupción política" de Perú.

El video, reproducido más de 30,000 veces desde su publicación, muestra la pantalla dividida en dos, en la que se aprecia, a la izquierda, una grabación de Bukele y, a la derecha, una foto de Boluarte, además de palabras con faltas ortográficas como “paiz” (en lugar de país) y “Bayib” (y no Nayib). En el audio, que se repite a partir del minuto 2:53, se escucha a Bukele supuestamente expresar su disposición a "colaborar para poder acabar con el mal, la corrupción, la delincuencia” adecuando el plan de desarrollo que implementó en El Salvador. Publicaciones con mensajes similares y el mismo video circulan también en Facebook.

Al notar que el movimiento de los labios de Bukele no coincide con el audio, buscamos en las redes oficiales de Bukele y encontramos el contenido original en su cuenta oficial de Instagram. Comprobamos que si bien las imágenes del mandatario corresponden a unos clips publicados en enero de 2024, en los que se le observa con la misma vestimenta y fondo, el audio no tiene relación con Perú, sino con las elecciones presidenciales de El Salvador.

En uno de los reels, difundido el 22 de enero de 2024, Bukele se dirigía a los salvadoreños, y en otro, publicado una semana después, a sus compatriotas en el extranjero; en ambos casos, con un mensaje para que votaran por su partido en las elecciones del 4 de febrero. En ninguna de las dos grabaciones se dirige a Dina Boluarte ni tampoco se observa la imagen de la mandataria peruana, como muestra el video desinformante. Posteriormente, varios medios publicaron artículos sobre el llamado que hizo Bukele en su cuenta oficial de Instagram para que voten por su partido.

El perfil del usuario que compartió la desinformación no corresponde al del presidente ni tampoco al de una entidad gubernamental.

La foto de Boluarte no es reciente. A través de una búsqueda inversa de imagen en Google, la encontramos en otra publicación. Aunque la vestimenta y el fondo son idénticos, la fotografía es parte de una noticia de Al Jazeera difundida en febrero de 2023, que no está relacionada con Bukele, sino con el retiro del embajador peruano en México. En la descripción de la foto se menciona que fue tomada por Martín Mejía de AP en el Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa.

Conclusión

Es falso que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, criticó a Dina Boluarte, la mandataria de Perú, por la "corrupción" y "delincuencia" que azota al pueblo peruano, como se escucha en un video difundido en TikTok. Desde elDetector, comprobamos que la grabación original, difundida en enero de 2024 en dos clips en las redes sociales oficiales de Bukele, fue manipulada. En realidad, el mandatario hace un llamado a los salvadoreños a votar por su partido en el marco de las elecciones presidenciales salvadoreñas y en ningún momento se refiere al gobierno peruano. Además, corroboramos que la cuenta del usuario que compartió el video no corresponde ni a la del presidente ni a ninguna cuenta oficial de su gobierno. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

