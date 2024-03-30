Cambiar Ciudad
Dina Boluarte

Allanan la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por escándalo con unos relojes Rolex

La presidencia de Perú, otra vez envuelta en un escándalo. Esta vez, autoridades allanaron el sábado muy temprano la vivienda de la mandataria Dina Boluarte y la sede presidencial por el llamado 'escándalo de los relojes Rolex'.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video "Los policías me aplastaron": denuncian ataques contra periodistas durante violentas protestas en Perú

Las autoridades peruanas allanaron el sábado la vivienda de la mandataria Dina Boluarte y la sede presidencial, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.

En la madrugada, la policía junto a la fiscalía ingresó a la casa de Boluarte, en Lima, y luego registró el Palacio de Gobierno, en busca de l os relojes de alta gama cuyo origen la mandataria no ha precisado.

PUBLICIDAD

"Vamos a hacer la revisión en palacio, a hacer el allanamiento según la orden judicial", dijo brevemente a los periodistas el coronel Harvey Colchado antes de entrar a la sede oficial, quien no confirmó si en el primer allanamiento encontraron las joyas.

El escándalo de los relojes Rolex de Dona Boluarte

Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.

Más sobre Dina Boluarte

"Es una afrenta a las víctimas": Perú da amnistía a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos
2 mins

"Es una afrenta a las víctimas": Perú da amnistía a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos

América Latina
Por qué este país latinoamericano quiere declarar a López Obrador persona non grata (y negarle la entrada)
3 mins

Por qué este país latinoamericano quiere declarar a López Obrador persona non grata (y negarle la entrada)

América Latina
Perú retira a su embajador en México luego de que AMLO llamara “espuria” a la presidenta Boluarte
2 mins

Perú retira a su embajador en México luego de que AMLO llamara “espuria” a la presidenta Boluarte

América Latina
Congreso de Perú rechaza adelantar las elecciones pese a las protestas que han dejado al menos 58 muertos
2 mins

Congreso de Perú rechaza adelantar las elecciones pese a las protestas que han dejado al menos 58 muertos

América Latina
La 'toma de Lima': las protestas y enfrentamientos ponen en vilo a la capital de Perú y recrudecen la crisis política
5 mins

La 'toma de Lima': las protestas y enfrentamientos ponen en vilo a la capital de Perú y recrudecen la crisis política

América Latina
“Completamente calcinado”: queman vivo a un policía durante las protestas en Perú, que ya suman 46 muertos
3 mins

“Completamente calcinado”: queman vivo a un policía durante las protestas en Perú, que ya suman 46 muertos

América Latina
Sube a 17 la cifra de muertos en la jornada más violenta desde el inicio de las protestas en Perú
4 mins

Sube a 17 la cifra de muertos en la jornada más violenta desde el inicio de las protestas en Perú

América Latina
Perú expulsa al embajador de México y realiza una primera votación para adelantar elecciones en medio de la crisis política
3 mins

Perú expulsa al embajador de México y realiza una primera votación para adelantar elecciones en medio de la crisis política

América Latina
Presidenta de Perú descarta su renuncia y "exige" al Congreso adelantar las elecciones
4 mins

Presidenta de Perú descarta su renuncia y "exige" al Congreso adelantar las elecciones

América Latina
Declaran estado de emergencia en todo Perú ante las violentas protestas por la destitución de Pedro Castillo
3 mins

Declaran estado de emergencia en todo Perú ante las violentas protestas por la destitución de Pedro Castillo

América Latina

Agentes rodearon a primer hora la vivienda de Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, y formaron una barrera humana para impedir el tráfico de vehículos en las calles.

El sorpresivo allanamiento se efectuó luego de que la fiscalía no aceptara que la presidenta pidiera reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de semana para mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.

Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.

El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando "incapacidad moral".

Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretar.

Boluarte: el escándalo estalla por un reportaje

Según la prensa, la presidenta no se hallaba en su vivienda y se ignora si se encontraba en su despacho de Palacio de Gobierno.

PUBLICIDAD

El escándalo de Boluarte estalló por un reportaje del programa periodístico "La Encerrona" a mediados de marzo, que reveló que Boluarte había usado varios relojes de la marca de lujo Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

El período analizado por el programa va hasta diciembre de 2022, mes en que asumió la presidencia. Tras el reportaje, Boluarte señaló que se trata de un reloj "de antaño" y que es producto de su "esfuerzo", ya que trabaja desde los 18 años.

"He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano", declaró Boluarte, de 61 años, la semana pasada.

A raíz del escándalo, la Contraloría de la República, anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes que Boluarte presentó los dos últimos años en busca de algún eventual desbalance patrimonial.

Mira también:

Video “Es preocupante la ingobernabilidad en ese país”: el análisis de la crisis en Perú tras la destitución de Pedro Castillo
Relacionados:
Dina BoluartePerúCorrupciónCriminalidad y Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX