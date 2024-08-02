Es falso que ese video muestre tropas americanas llegando a Colombia por las protestas en Venezuela

*Actualización por corrección el 5 de agos de 2024.

Circula en redes sociales un video que muestra 19 helicópteros volando sobre una ciudad, asegurando que se trata de imágenes recientes que muestran al ejército de Estados Unidos llegando a Colombia y que esto está relacionado con la crisis actual de Venezuela . Sin embargo, eso es falso, ya que no muestra a efectivos norteamericanos y la grabación está fuera de contexto, porque se hizo durante un desfile del ejército colombiano hace poco más de dos años.

“Están en Colombia las tropas americanas”, dice una publicación en Instagram del 31 de julio de 2024 acompañada de un video. La secuencia, que se grabó desde el techo de algún inmueble, muestra los tejados de otras casas, y un edificio de ladrillos de varios pisos a lo lejos. Los helicópteros pasan por encima de quien graba el video durante varios segundos, y desde una azotea aledaña una mujer saluda a las aeronaves.

Superpuesto en el video se lee la frase: “Así llegan las tropas militares a Putumayo Colombia. Creo que se viene algo bueno para Venezuela”.

El video se compartió tres días después de que se anunciara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que en los últimos días ha provocado manifestaciones en diferentes puntos de Venezuela. .

El video circula desde antes de las elecciones en Venezuela

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que el video comenzó a circular en redes, al menos, desde el 21 de mayo de 2024, más de dos meses antes de las elecciones en Venezuela.

Un video publicado en YouTube en esa fecha dice: “El apoyo aéreo camino al #Cauca desde la base #MarcoFidelSuarez #Cali”. Otra publicación, pero del 23 de mayo en TikTok , incluye etiquetas que señalaban que se trataba del ejército colombiano y sobre las imágenes se lee la frase: “Rumbo a Morales Cauca”.

Sin embargo, una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó ningún resultado relacionado a algún despliegue del ejército en Cauca en esa fecha.

Tras analizar el video nuevamente y realizar otra búsqueda inversa en Google, pero esta vez con una captura del edificio de ladrillos que aparece en la grabación del segundo 00:30 al 00:33, encontramos que la construcción no se encuentra ni en Cali, ni en Cauca, ni en Putumayo sino en Bogotá. Anuncios de venta de apartamentos señalan que la edificación se llama “Conjunto Residencial Panoramia Park” . En Google Maps lo ubicamos allí, en la capital de Colombia.

La secuencia muestra al ejército colombiano

Tanto en TikTok como en YouTube, en la sección de comentarios del video con helicópteros volando, usuarios aseguraron que la ciudad que aparece es Bogotá. Dos de ellos agregaron que se trataba de un desfile militar del 20 de julio, día en que se conmemora la Independencia de Colombia.

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en ambas redes, y aunque no encontramos el mismo clip de helicópteros captados desde un tejado, sí hallamos un video publicado el 20 de julio de 2022 en TikTok con etiquetas que indican que se grabó ese día durante el desfile militar en Bogotá, Colombia.

Esta grabación también muestra 19 helicópteros volando sobre una ciudad en una formación muy parecida, pero en este caso se captó desde pie de calle y no desde un techo. Casi al final del video de 45 segundos, se puede ver el edificio de ladrillos que aparece en la grabación publicada recientemente en redes sociales y relacionada, supuestamente, con Venezuela. En el segundo 45 se puede ver un letrero vial que dice Avenida Boyacá y Avenida 170.

Buscamos en Google Street esa ubicación y encontramos que el video se grabó desde la Avenida Suba 128b47 que está a 900 metros del “Conjunto Residencial Panoramia Park” , el mismo complejo que aparece en la grabación estamos verificando.

Otra búsqueda con palabras clave en Google arrojó reportes de medios especializados en aviación que confirman que el 22 de julio de 2022 se realizó una exhibición aérea sobre Bogotá en el que participaron distintos tipos de helicópteros y otros aviones de entrenamiento militar. En l as imágenes se ven maniobras similares a las que se aprecian en los dos videos que hemos analizado antes.

elDetector contactó a las Fuerzas aéreas colombianas en busca de un comentario, pero al momento de publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta. .

Hasta el 2 de agosto no hay reportes de fuentes oficiales que confirmen la supuesta llegada de tropas estadounidenses a territorio colombiano, como afirman en Instagram.

Conclusión

Ese video que muestra a varios helicópteros sobrevolando una ciudad de Colombia y en el que se sugiere que se trata de tropas estadounidenses tomando acciones relacionadas a Venezuela está fuera de contexto. La grabación circula al menos desde el 21 de mayo de 2024, más de dos meses antes de que se realizaran los comicios presidenciales en Venezuela y se desataran las protestas por la disconformidad opositora con el resultado. La secuencia muestra a helicópteros del ejército colombiano en la ciudad de Bogotá durante un desfile por el Día de la Independencia, por lo que es falso que se trate de tropas americanas arribando al país tras las elecciones en el país sudamericano. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Actualización con corrección: En la primera versión publicada de esta verificación dimos la fecha de publicación del video analizado, en el segundo párrafo, como 31 de agosto de 2024, cuando en realidad es del 31 de julio de 2024.

