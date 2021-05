¡Falso! Las vacunas contra el covid-19 no pueden causar la muerte o reducir la expectativa de vida, como dice el video

Resumen

Historia completa

“Y yo diría que cualquier persona que reciba la inyección ARNm, sin importar la edad, tendrá una expectativa de vida reducida, si usted tiene entre 30 y 40 años, morirá entre los próximos cinco o diez años”, agrega Cahill, profesora de medicina en la University College Dublin, quien ha recibido críticas previas por difundir información errónea sobre el covid-19. [Nota de El Detector: La University College Dublin informó que Cahill ya no estará dando clases como catedrática de la institución durante este trimestre. Previamente, la escuela de Medicina de esta organización dijo que las opiniones de la profesora "no reflejan la posición de la escuela"].

La doctora no respondió

No está claro en qué exactamente se basa Cahill para formular su azaroso e injustificado comentario de que las vacunas causarán la muerte a todos quienes las reciban en cuestión de años. Cahill no respondió a nuestras preguntas.

Tal como explicamos en una nota previa , esas candidatas a vacunas contra el SARS-CoV no eran vacunas de ARNm, como Cahill sugiere. Si bien el estudio concluyó que las vacunas candidatas provocaron eosinofilia, un alto conteo de glóbulos blancos, a los ratones expuestos al virus vivo, los animales no murieron, tal como explicaron nuestros colegas verificadores de datos en la agencia Reuters.

Las vacunas no causan problemas neurocognitivos ni infertilidad

Ya hemos explicado previamente en FactCheck.org que no hay evidencia de que las vacunas contra el covid-19 causan infertilidad. Si bien los ensayos clínicos no investigaron ese aspecto, los miles de participantes en los ensayos no han reportado la pérdida de fertilidad y no ha sido confirmado como un efecto secundario entre las millones de personas que han sido vacunadas.