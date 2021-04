¿Algunas personas pueden sufrir síntomas del covid-19 que no se van por meses?

Normalmente puede tomar entre dos y seis semanas para que la gente se recupere del covid-19 , según señala la Organización Mundial de la Salud , pero ¿eso quiere decir que las dolencias desaparecen en ese tiempo? No necesariamente. Algunas personas recuperadas de la enfermedad pueden padecer síntomas que pueden prolongarse por meses.

La OMS explica que el covid-19 “puede dar lugar a una enfermedad prolongada y síntomas persistentes, incluso en los jóvenes adultos y personas con pocas o sin condiciones médicas crónicas subyacentes y que no fueron hospitalizadas”.

Pero no son las únicas. Y es que la lista de secuelas es bastante amplia y varía de paciente a paciente.

Desde fatiga hasta vómitos o pérdida de memoria

“Desde el punto de vista respiratorio, lo que uno ve más es la dificultad para respirar y la tos. Durante el covid-19 y después, muchos se quejan de una tos que es seca, irritativa. He tenido pacientes que han venido con siete semanas con tos”.

Benzaquén señala a El Detector que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto también pueden durar semanas, meses a veces. “Como son síntomas neurológicos, el proceso de recuperación de los nervios demora. Acabo de ver a un paciente que todavía, después de seis meses, no ha recuperado totalmente el olfato”.

Kevin Munro, profesor de la Universidad de Manchester, apunta en The Conversation que el tinnitus podría tener entre sus causas el estrés emocional o mental por la pandemia , pues hay vínculos entre este padecimiento y la ansiedad.

Muchos nombres para un mismo padecimiento

No hay discusión sobre el hecho de que el covid-19 puede tener efectos a largo plazo, pero todavía no se ha definido cómo llamar a ese conjunto característico de síntomas que pueden perdurar o aparecer tardíamente.

El Comité Científico del Colegio de Médicos de Madrid señala que se trata de un fenómeno “de existencia indudable” y utiliza la denominación “ síndrome postcovid ”, pues supone el fin o la curación de la fase aguda de la enfermedad. Advierte que “la percepción de curación no siempre coincide entre lo que siente el paciente y el criterio médico de alta”.

“Los nuevos síntomas a veces surgen mucho después del momento de la infección, o evolucionan con el tiempo y pueden persistir durante meses y variar desde molestar levemente hasta ser bastante incapacitantes. La magnitud del problema aún no se conoce por completo”, explicó Fauci.

El impacto en la vida de las personas

Durante la pandemia del coronavirus, la atención se ha centrado en las cifras de muertes. Pero para algunos los problemas de salud no acaban tras superar la enfermedad.

Conclusión

No hay consenso entre los especialistas sobre cómo denominar a ese conjunto de síntomas que pueden aparecer tardíamente y ser persistentes. Covid prolongado (también llamado covid largo), síndrome postcovid o secuelas postagudas son algunos de los nombres dados a este fenómeno que afecta la salud de personas aparentemente recuperadas y que es, sin duda, una realidad que dificulta que algunos puedan volver a la normalidad.

