No, los datos de los CDC y de Pfizer no indican que la vacuna para niños causará más muertes que las que previene

El Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) puede detectar posibles problemas de seguridad con las vacunas. Cualquier persona puede enviar un informe no verificado, aunque no se sepa si una vacuna causó el problema. Sin embargo, muchos mensajes virales continúan usando incorrectamente datos del VAERS y cálculos erróneos para afirmar que la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para niños no es segura y que causará muchas más muertes que las que evitará.